Già oltre 100 veicoli non assicurati scoperti a Modena da inizio 2023

MODENA – Sono oltre un centinaio i veicoli non assicurati scoperti dalla Polizia locale di Modena nel 2023 in città. Nel primo bimestre del nuovo anno, infatti, i casi di mezzi privi di polizza Rca sono stati 102; un dato che, proiettato sull’intero anno, porterebbe il totale a oltre 600, cifre che dimostrano l’estensione del fenomeno sul territorio comunale e caratterizzate da un incremento del 45 % rispetto allo stesso periodo del biennio precedente. Si tratta – spiega la Polizia Locale di Modena – di una violazione particolarmente grave al Codice della strada, perché in caso di incidenti stradali appare evidente l’esigenza di tutelare il rispetto delle norme sulla responsabilità civile verso terzi.

Nel dettaglio, i 102 casi di gennaio e febbraio riguardano 91 auto, otto ciclomotori e due autocarri; le violazioni sono state scoperte per oltre due terzi dei casi a seguito di controlli effettuati sulle strade dalle pattuglie, anche su veicoli in sosta (74). Alcuni di questi sono scaturiti dalle segnalazioni dei varchi cittadini collocati sui semafori che “leggono” le targhe dei mezzi: i dispositivi elettronici sono inseriti nel Sistema centrale nazionale targhe e transiti (Scntt) che consente l’interconnessione e l’integrazione con la banca dati centrale del ministero dell’Interno e permettono, quindi, di individuare immediatamente le irregolarità dei veicoli in transito. I restanti 28 casi del primo bimestre sono stati rilevati grazie al dispositivo di videosorveglianza “itinerante” Safer Traffic Mobile. L’aumento rispetto allo stesso periodo del biennio precedente risulta, appunto, di circa il 45 %: nel 2021, in una fase caratterizzata dall’emergenza sanitaria e quindi da una minore circolazione dei mezzi, gli episodi erano stati 71, mentre nel 2022 erano stati 70.

Dall’analisi dello scorso biennio, emerge che gli episodi sono stati 362 nel 2021 e ben 511 l’anno successivo. Nel dettaglio, nel 2021 erano prive di copertura Rca 318 auto, 27 ciclomotori e 14 autocarri; gli illeciti erano emersi soprattutto a seguito di controlli (281), poi attraverso il Safer Traffic Mobile (79) e negli accertamenti scaturiti a seguito di incidenti stradali (due). La stessa suddivisione percentuale dei veicoli si ritrova sostanzialmente nei dati del 2022: sul totale di 511 illeciti, infatti, 455 hanno riguardato auto, 36 ciclomotori e 20 autocarri. Anche in questo caso, le maggior parte dell’attività si è sviluppata con le verifiche sulle strade (306), seguono l’attività del Safer Traffic Mobile (202 segnalazioni accertate) e gli incidenti stradali (tre).

In ragione della particolare pericolosità della violazione e per migliorare l’efficacia dei controlli, i veicoli non assicurati possono essere scoperti anche da remoto. La Polizia locale, infatti, effettua controlli approfonditi sui mezzi che entrano illecitamente in area Ztl e che superano i velocità riscontrati dagli autovelox: oltre alle violazioni oggetto delle contestazioni specifiche, attraverso le banche dati sulle assicurazioni dei veicoli viene accertata pure la copertura Rca. Se la polizza risulta mancante, i proprietari dei mezzi vengono invitati ad attestarne l’esistenza. L’eventuale assenza della copertura fa scattare la sanzione d’ufficio.

Per chi circola con un veicolo privo di assicurazione il verbale ammonta a 866 euro, a cui si aggiunge la sanzione accessoria, eseguita immediatamente in occasione dei controlli sulle strade, del sequestro amministrativo del mezzo. Il libretto potrà essere restituito al proprietario solo dopo il pagamento del verbale e la stipula di una copertura Rca di almeno sei mesi. In caso di mancato risanamento della situazione, prende il via la procedura della Prefettura finalizzata alla confisca.

