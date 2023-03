Gli appuntamenti per l’8 marzo a Finale Emilia

Nell’ambito delle iniziative per celebrare la Giornata Internazionale della Donna, oltre al convegno formativo “La Voce delle Donne”, in programma nella mattinata dell’8 marzo al Nuovo Cinema Corso, Finale Emilia ospiterà anche altri tre eventi.

Sempre l’8 marzo, ma alle ore 19.00, presso la Bottega Manigolde di via Agnini 1, la storica dell’arte Giuliana Ghidoni racconterà di “Penelope e le altre. Donne che uniscono e avvolgono creando legami e relazioni”. L’evento è organizzato da Manitese e Manigolde e si concluderà con un concerto presso il vicino Bar Pub Agorà.

Venerdì 10 marzo, invece, nell’aula magna del Liceo Morando Morandi, in via Digione, alle ore 9.30 e alle 11.30, “La storia di Ross”, lettura-spettacolo di Agnese Negrelli, Compagnia teatrale Fata Morgana.

Ancora venerdì 10, ma alle ore 20.30 alla Stazione Rulli Frulli in viale della Stazione 1, serata all’insegna della musica con “Ragazze in orbita. Voci di donna – progetto Satellite”, in collaborazione con la Fondazione Scuola di Musica C. e G. Andreoli.

