ITS Biomedicale di Mirandola, due iniziative di orientamento per ragazzi e genitori

MIRANDOLA – La Fondazione ITS Biomedicale di Mirandola ha organizzato un evento online di presentazione per giovedì 16 marzo 2023 dalle ore 18:00. L’iniziativa è aperta a tutti e a tutte ed è stata pensata per aiutare ragazzi e ragazze a rispondere a chi fa spesso la fatidica domanda: “cosa vuoi fare dopo il diploma?”. Per questo la presentazione è rivolta ai genitori: si parlerà dei tre percorsi formativi e verrà lasciata la parola anche a tecnici aziendali e studenti, perché raccontino in prima persona cosa vuol dire studiare – e trovare lavoro – in un settore in continua crescita: il biomedicale.

Inoltre, è stata organizzata la ITS WEEK, una settimana (quasi) di laboratori per vedere da vicino e toccare con mano ITS Biomedicale di Mirandola. L’appuntamento è per il 29, 30, 31 marzo e 03 aprile 2023 in via 29 Maggio, 12 (41037 – Mirandola) presso il TPM Cube. Sempre dalle 15 alle 18.

