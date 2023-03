“La California”, Giulia Provvedi premiata a Los Angeles per il film girato nella Bassa

Giulia Provvedi, che insieme alla sorella Silvia compone il duo Le Donatella, è stata premiata nell’ambito del Los Angeles Film Awards Festival per il “miglior ruolo sulla condizione della donna in un film”. Riconoscimento arrivato grazie alla parte svolta nel film “La California”, diretto dalla regista Cinzia Bomoli e girato tra la Bassa modenese e il bolognese, recentemente presentato anche al Nuovo Cinema Corso di Finale Emilia.

Il film, una storia di formazione con elementi thriller, ambientata nella provincia emiliana degli anni ’80, oltre che delle sorelle Provvedi ha visto la partecipazione di nomi noti quali quelli di Lodo Guenzi, Angela Baraldi, Nina Zilli e Andrea Mingardi. Così Giulia Provvedi ha commentato il riconoscimento ricevuto nell’ambito del LAFA Festival di Los Angeles:

“Con immensa emozione sono felicissima di potervi annunciare che sono stata premiata come “migliore interpretazione femminile per miglior ruolo sulla condizione della donna in un film” ai LAFilmAwards di Los Angeles. Ringrazio di cuore Cinzia Bomoli per aver creduto in noi sin dal primo momento e tutte le persone straordinarie che hanno lavorato insieme a noi per “LA CALIFORNIA FILM””