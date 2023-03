Lutto nella Chiesa di Modena-Nonantola per la morte di don Enzo Solieri

MODENA – E’ morto ieri, venerdì 10 marzo, don Enzo Solieri. Don Enzo aveva 81 anni. Lo ricordano nella preghiera l’arcivescovo Erio Castellucci e il presbiterio diocesano, unitamente ai fratelli, ai nipoti, ai parenti e alle comunità parrocchiali di Sant’Anna ai Torrazzi e di San Matteo in Modena.

Nato il 3 giugno 1941 a Bomporto, don Enzo fu ordinato sacerdote dal vescovo Giuseppe Amici il 24 giugno 1965. I primi incarichi di don Enzo furono come cappellano a Fiorano, poi a Vignola, a Santa Rita e alla Madonnina; Licenziato in Teologia nel 1971 e laureato in Lettere e Filosofia nel 1974, don Enzo ha svolto successivamente il suo ministero ricoprendo incarichi di economo spirituale, parroco e vicario foraneo della II zona cittadina. Al momento del decesso, don Enzo era parroco a San Matteo in Modena (dal 1977) e di Sant’Anna ai Torrazzi (dal 1998).

Sabato 11 e domenica 12 marzo nella Chiesa di Sant’Anna ai Torrazzi: camera ardente; nella stessa chiesa sarà pregato il Santo Rosario sabato alle ore 18,00 e domenica alle ore 10,00. I funerali si terranno lunedì 13 marzo ore 15,00 sempre a Sant’Anna ai Torrazzi.

