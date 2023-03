Massa Finalese, sabato si inaugura il Pala Diversivo: il programma della giornata

FINALE EMILIA – Arriva a conclusione la lunga vicenda del PalaDiversivo, il centro polifunzionale realizzato a Massa Finalese, in via Nives Barbieri, nei pressi del campo sportivo comunale, grazie alla donazione post terremoto di 936.000 euro effettuata da Fondazione Prosolidar, organismo nel quale sono presenti, pariteticamente, tutte le organizzazioni sindacali del settore del credito (tramite le proprie segreterie nazionali) nonché tutte le imprese aderenti all’ABI (Associazione Bancaria Italiana) e l’ABI stessa.

Ad inaugurare la struttura sarà il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, sabato 11 marzo alle ore 9.00, alla presenza del presidente della Provincia di Modena, Fabio Braglia, del presidente di Prosolidar Giancarlo Durante e del sindaco di Finale Emilia, Claudio Poletti. Interverranno anche l’architetto Enrico Guaitoli Panini, progettista della struttura, e i presidenti Mirko Franciosi dell’Aps Il Diversivo e Domenico Rossi dell’Associazione Comitato Sagra di Rivara, i cui interventi saranno moderati dalla giornalista Matilde Sgarbi di Radio Pico.

La storia della struttura, piuttosto articolata e complessa, è iniziata nel 2015 ed è arrivata a compimento solo nel 2022, grazie all’accelerazione voluta dalla Giunta Poletti, prima con l’acquisizione, sostanzialmente gratuita, dell’immobile al patrimonio del Comune e, poi, con l’affidamento della gestione all’Aps Il Diversivo.

Realizzato dal Comitato Sagra di Rivara, il centro polifunzionale, totalmente antisismico e in classe energetica A, dispone di uno spazio interno di circa 580 metri quadrati, distribuiti su un piano ed è strutturato anche per essere a disposizione della Protezione Civile e accogliere la popolazione in caso di necessità.

A gestire la struttura, che sarà a disposizione di tutte le associazioni del territorio che potranno utilizzarla per attività culturali, ludiche e educative, sociali e inclusive, sarà l’APS Il Diversivo.

Tra i fruitori della nuova struttura vi sarà anche la Fondazione Scuola di Musica Andreoli. Proprio l’ensemble di trombe “Do Re Mi Fa Sol La Si” della Fondazione Scuola di Musica, diretto dal maestro Enrico Malagoli, intratterrà gli intervenuti, al termine della cerimonia inaugurale.

