Medolla, Mirandola e Finale, al via il 9 marzo la rassegna “Sguardi”

MEDOLLA, MIRANDOLA, FINALE EMILIA – “Donne in centro” ha organizzato per il mese di marzo un importante rassegna dal titolo “Sguardi”, con appuntamenti a Mirandola, Finale Emilia e Medolla, da dove prenderà il via giovedì 9 marzo, che si declina in cinque appuntamenti che offrono squarci diversi sul pianeta donna. Di seguito, tutte le informazioni:

