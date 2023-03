Meteo, allerta gialla per temporali martedì 14 marzo

Torna il maltempo in Emilia-Romagna e anche in provincia di Modena. Un’allerta arancione per vento e un’allerta gialla per temporali sono state diramate per la giornata di domani, 14 marzo.

Nel dettaglio, dalle 00:00 del 14 marzo 2023 fino alle 00:00 del 15 marzo 2023, allerta arancione per vento sulle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologne, Forlì-Cesena e Ravenna. Allerta gialla per temporali sulle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Allerta gialla per vento, infine, sulle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.









Nella giornata di martedì 14 marzo sono previste precipitazioni localmente anche a carattere di rovescio e temporale, più probabili sui rilievi centro-occidentali nella prima parte della giornata e sulla pianura centro-orientale nella seconda parte. Sono inoltre previsti venti di burrasca forte (75 km/h-88 km/h) sull’intero crinale appenninico e venti di burrasca moderata (62 km/h -74 km/h) sulle zone collinari dell’intera regione.

