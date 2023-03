Mirandola, furto alla gelateria “Arcobaleno”: i ladri riconosciuti dalla titolare

MIRANDOLA – Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo, la gelateria “Arcobaleno” di MIrandola è stata presa di mira dai ladri. Due uomini incappucciati – riporta “Il Resto del Carlino” – sono, infatti, riusciti ad introdursi nottetempo nell’attività commerciale sollevando la saracinesca e forzando la porta vetrata.

Una volta all’interno della gelateria, i due hanno impiegato solamente 40 secondi, come dimostrano i filmati delle telecamere di videosorveglianza, per strappare i fili della corrente della cassa automatica, per poi portarla via, e svuotare il registratore di cassa (per un danno complessivo, tra apparecchi e soldi contenuti al loro interno, stimato intorno ai 6mila euro), dimostrando di conoscere bene il luogo.

Dall’analisi dei filmati di videosorveglianza, infatti, la titolare della gelateria avrebbe riconosciuto i due uomini, che, alcuni giorni prima del colpo, si sarebbero finti clienti e le avrebbero posto alcune domande “sospette” sul funzionamento della cassa automatica. Anche le immagini relative a quanto accaduto quel giorno sono state registrate dalle telecamere di videosorveglianza: i Carabinieri sono al lavoro per verificare questa ipotesi.

