Mirandola, ora è ufficiale: Federica Luppi entra in Giunta

MIRANDOLA – Ora è ufficiale: come anticipato in esclusiva nelle scorse ore, il sindaco di Mirandola Alberto Greco ha nominato l’ing. Federica Luppi nuova assessora a Politiche Sociali, Salute e Mobilità della Giunta del Comune di Mirandola. Le deleghe che la neo assessora avrà inoltre in capo saranno quelle relative a Servizi Demografici, Servizi Cimiteriali e Pari Opportunità. Prende in Giunta il posto dell’assessora Antonella Canossa, il cui incarico era stato revocato nei giorni scorsi.

Nata a Verona l’11 dicembre 1984, Federica Luppi si è diplomata presso l’Istituto Superiore “Galilei” di Mirandola nel 2003 per poi completare il percorso universitario con la Laurea in Ingegneria per la Sostenibilità dell’Ambiente presso l’ateneo di Modena e Reggio Emilia. Apprezzata nel campo della consulenza e nella formazione, l’Ing. Luppi ha collaborato, e collabora tuttora, con importanti aziende di Mirandola.

“Sono onorata di aver ricevuto questa nomina e ringrazio il sindaco Alberto Greco per la fiducia riposta in me. Inizio questo percorso, con umiltà, mettendomi al servizio della comunità con serietà e massima disponibilità” – ha dichiarato la neo assessora Federica Luppi. Il sindaco Greco e tutta l’Amministrazione comunale – si legge nella nota stampa diffusa dal Comune di Mirandola – danno il proprio benvenuto e augurano “Buon Lavoro” all’assessora Luppi che nel pomeriggio di oggi, 2 marzo, parteciperà alla sua prima riunione di Giunta”.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017