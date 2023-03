Mirandola, violenza sessuale durante un massaggio: al via processo contro un fisioterapista

MIRANDOLA – E’ accusato di violenza sessuale nei confronti di una paziente un fisioterapista di 48 anni di Mirandola. Con questa accusa, l’uomo è finito a processo.

Come si legge sulla “Gazzetta di Modena”, il procedimento ha preso il via nella giornata di ieri, 20 marzo, ma l’udienza è stata subito rinviata: si ritornerà in aula solo il 27 maggio 2024.

L’uomo è accusato da una sua paziente 30enne, che si era recata per la prima volta dal fisioterapista, di averle infilato una mano sotto i jeans sbottonati e di averle toccato il seno durante un massaggio. La 30enne ha subito denunciato il fisioterapista e dalla denuncia è partito l’iter che ha portato alla prima udienza del processo, a cui sarà chiamato a testimoniare anche un amico della 30enne, che l’aveva accompagnata alla seduta dove sarebbe avvenuta la violenza e un’altra ragazza, la quale avrebbe a sua volta denunciato un’aggressione.

