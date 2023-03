Muratore di 54 anni colto da infarto mentre è al lavoro a San Possidonio

SAN POSSIDONIO – Muratore di 54 anni colto da infarto mentre è al lavoro a San Possidonio. E’ successo lunedì mattina mentre l’uomo si trovava al lavoro per la ristrutturazione di una abitazione in centro, in via XXV aprile. L’operaio ha perso improvvisamente conoscenza mentre si trovava nella mansarda dell’abitazione.

I colleghi hanno dato l’allarme, e per spostarlo dal luogo dove si era accasciato sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco, per portarlo con la scala fino a piano terra per gli opportuni soccorsi, purtroppo rivelatisi inutili.

