No vax di nuovo in azione: imbrattati gli edifici scolastici del Polo Leonardo

MODENA – «Non tolleriamo alcuna forma di violenza e vandalismo verso la comunità e quanto accaduto al Polo Leonardo è per noi di estrema gravità. Auspichiamo che le forze dell’ordine trovino quanto prima i responsabili dell’atto criminale di questa notte e che paghino i danni arrecati, non solo all’istituto, ma all’intera comunità modenese». Lo ha dichiarato il presidente della Provincia Fabio Braglia a seguito delle scritte no vax apparse stamattina, giovedì 9 marzo, sui muri degli edifici del polo scolastico Selmi – Corni in viale Leonardo da Vinci a Modena.

Per il presidente Braglia, infatti «questi gesti debbono essere condannati e i delinquenti vanno individuati con rapidità. La Provincia provvederà a ripristinare i danni in tempi rapidi, perché gli studenti e gli insegnanti meritano scuole decorose e pulite, ma questo non sottrae dalle proprie responsabilità gli autori di un gesto che non appartiene e non rappresenta la comunità modenese».