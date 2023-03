Nonantola, una commedia gialla al femminile per la Giornata Internazionale della Donna

NONANTOLA – Una divertente commedia gialla italiana con un cast tutto al femminile. Nonantola Film Festival APS collabora con l’Amministrazione comunale di Nonantola ed altre realtà del territorio per celebrare la Giornata Internazionale della Donna 2023.

Domenica 12 marzo, alle 18, allo Spazio Scialla di via Cesare Battisti 1 a Nonantola, è in programma la proiezione del film “7 donne e un mistero” (Italia, 2021) diretto da Alessandro Genovesi e interpretato da Margherita Buy, Luisa Ranieri, Sabrina Impacciatore, Micaela Ramazzotti, Diana Del Bufalo, Benedetta Porcaroli e Ornella Vanoni.

L’evento ad ingresso gratuito è a cura di ANPI, Nonantola Film Festival APS, SPI CGIL, Pace e Solidarietà, Niente di Nuovo, Auser Nonantola e rientra nell’ambito delle iniziative promosse da Comune e associazioni in occasione dell’8 Marzo.

Vigilia di Natale. Le donne di una grande famiglia si ritrovano per festeggiare ma scoprono che l’uomo di casa, Marcello, è stato ucciso. Non solo: fuori infuria una bufera di neve, i fili del telefono sono stati recisi e il cancello bloccato. Dunque il gineceo dovrà confrontarsi fino a scoprire chi fra loro è l’assassina. Margherita, la padrona di casa, era diventata per il marito Marcello un’estranea, e mal tollera l’amante di lui, Veronica, chiusa anche lei nella casa durante la vigilia. La figlia maggiore di Margherita, Susanna, arriva da Milano con una sorpresa, e la figlia minore Caterina contesta sia la sorella che la madre. La zia Agostina è una zitella da sempre innamorata di Marcello, e la suocera del defunto, Rachele, gli ha sempre nascosto quei titoli che lo avrebbero potuto tirare fuori dai guai finanziari. L’unica a sembrare dotata di buon senso è Maria, la domestica venuta dal Sud.

“7 donne e un mistero” è il remake, con parecchie modifiche e vent’anni dopo, di ”Otto donne e un mistero” di François Ozon, ed è diretto e cosceneggiato (con Lisa Nur Sultan) da Alessandro Genovesi.

