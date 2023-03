Nuoto, Gregorio Paltrinieri protagonista della nuova campagna pubblicitaria di Granarolo

CARPI – Granarolo S.p.A. a partire dal 12 marzo torna in comunicazione su tv e web con il nuovo testimonial Gregorio Paltrinieri, nuotatore campione del mondo in carica dei 1500 metri in vasca lunga e in vasca corta, della 10 km in acque libere e degli 800 metri in vasca corta, campione olimpico a Rio de Janeiro nel 2016 e vice-campione olimpico a Tokyo 2020.

La campagna avrà come pay-off “Prenderci gusto a stare bene” e vede il lancio di un nuovo spot dedicato alla linea Granarolo Benessere, che verrà veicolato nel formato 20’’ dal 12 marzo al 2 aprile e dal 9 al 15 aprile su tutti i principali canali tv (Mediaset, Discovery, Rai, Sky e La7) e attraverso un ricco piano digital, con una campagna video online sulle più importanti piattaforme.

“Sono molto felice di rappresentare il volto e i valori di un’azienda italiana da sempre attenta a sana alimentazione e benessere fisico – afferma Gregorio Paltrinieri -. Sono un fan dei suoi prodotti, che mi hanno accompagnato fin da piccolo. Spero che questo nostro incontro possa essere di ispirazione soprattutto per i più giovani: il nuoto e il latte sono completi, inclusivi e universali, preziosi alleati in ogni fase della vita”.

Il nuovo testimonial Gregorio Paltrinieri rappresenterà i valori del Gruppo Granarolo per i prossimi due anni. Nato a Carpi (MO), l’atleta italiano è campione del mondo in carica dei 1500 metri in vasca lunga e in vasca corta, della 10 km in acque libere e degli 800 m in vasca corta. Attualmente è anche campione europeo in carica negli 800 metri sia in vasca lunga che corta, nella 5 km in acque libere e nella 5 km a squadre. Ha vinto 3 medaglie Olimpiche in due edizioni dei Giochi: l’oro a Rio de Janeiro 2016 nei 1500 metri stile libero, l’argento negli 800 metri in vasca e il bronzo nella 10 km in acque libere a Tokyo 2020, terzo atleta della storia a riuscire a vincere una medaglia, nella stessa edizione dei Giochi, sia in piscina che in acque libere. Sono tanti gli appuntamenti sportivi che lo vedranno protagonista nel biennio al fianco di Granarolo, tra cui i prossimi Campionati Mondiali a Fukuoka e i Giochi Olimpici di Parigi.

