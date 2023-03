Ondata di furti a Finale Emilia: ladri alla Silla, in autoscuola, in erboristeria e da Capponi

FINALE EMILIA – Ondata di furti a Finale Emilia: ladri alla Silla, alla sala scommesse, in autoscuola, in erboristeria e da Capponi. E’ il bilancio di quanto accaduto negli ultimi giorni.

Si è cominciato tra sabato e domenica scorsi con il saccheggio avvenuto in via per Modena all’azienda di vendita materiali edili Silla, dove è stato portato via vestiario e strumentazione tecnica.

L’allarme è scattato nel cuore della notte, attorno alle 2 e mezza e in pochi minuti sono arrivati la Vigilanza e i Carabinieri. Ma i ladri – una banda di due o tre vista la dinamica – avevano già razziato il possibile, dopo essere riusciti a entrare abbattendo tutti i sistemi dell’allarme perimetrale.

La stessa notte, poco dopo alle 3, sempre a Finale colpo dei ladri (probabilmente gli stessi) nella sala scommesse Macao, che si trova anch’essa in via per Modena. I malviventi hanno sfondato la porta con un tombino e una seconda porta con un piede di porco e sono riusciti a portare fuori una slot machine. Che hanno poi aperto con tutta calma fuori, prendendo tutto il denaro che c’era dentro.

Tempo una manciata di giorni e nella notte tra giovedì e venerdì i criminali si sono rimessi all’opera. Stavolta erano due, almeno solo due sono stati ripresi dalle telecamere. L’orario è sempre lo stesso: dopo le 2 e mezza. Uno dopo l’altro si sono introdotti prima all’autoscuola di via Loli, poi all’erboristeria e al negozio d’abbigliamento Capponi, su via Nazario Sauro. Per entrare hanno usato il piede di porco, e quando il titolare dell’autoscuola è arrivato ha trovato tutto a soqquadro: erano spariti un migliaio di euro in contanti.

Sono le telecamere dell’erboristeria di via Nazario Sauro che riprendono i ladri, alle 3 e un quarto: due, col volto travisto dal cappuccio, i guanti e il piede di porco che usano con abilità per aprire le porte: professionisti. Dal negozio porteranno via un centinaio di euro dalla cassa.

Poco più tardi anche da Capponi i ladri vengono ripresi distintamente dalla telecamere, sempre loro. Entrano con delle grosse buste in mano e le riempiono velocemente arraffando tutto quello che c’è in vetrina, merce del valore di circa un migliaio di euro. Indagano i Carabinieri

