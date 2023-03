Pallavolo, Stadium Mirandola chiude un cerchio all’ultima trasferta della regular season

Ultima trasferta della regular season per i ragazzi Mirandola, che alla penultima

giornata si giocano ancora la possibilità di rientrare nell’ultima posizione della

classifica riservata alla salvezza diretta.

La nona posizione è infatti occupata dal Volley Team Club di San Donà di Piave, a

soli 5 punti da Stadium e dagli attuali rivali ai playout, i Diavoli Rosa.

Due vittorie da 3 punti nelle ultime due giornate, associate a prestazioni inferiori dei

lombardi e da un vuoto completo dei veneti proietterebbe infatti i gialloblù alla

salvezza, lasciando la pratica playout da sbrigare a Brugherio e San Donà. Occhi

puntati anche su Montecchio, che combatterà con tutte le proprie forze contro

Savigliano e Pineto per ottenere l’unico punto necessario al sorpasso sui modenesi.

L’incontro che chiude il ciclo delle trasferte della regular season, contro ERMGroup

San Giustino è senz’altro ricco di simbolismo, essendo praticamente un rematch

della partita con cui Stadium guadagnò la sua Serie A3, ormai dieci mesi fa.

La partita di andata, terminata 3-0 in favore dei perugini, segnava la fine del ciclo

negativo subito da Mirandola, che proprio grazie a quell’incontro ritrovava sé stessa,

portando a casa 4 punti nelle due giornate successive e marcando l’inizio di una

lenta rinascita, in grado di riavviare la scalata alla classifica dei modenesi dopo

essere finiti in solitaria all’ultimo posto del girone.

Come se non bastasse la neonata rivalità nata meno di un anno fa tra le due società,

i padroni di casa hanno le idee chiare: trovandosi a un solo punto di distanza

dall’ultima piazza valevole per i playoff, giocheranno il tutto per tutto nel tentativo

di raggiungere la fase successiva.

Per seguire i gialloblù in casa per l’ultima trasferta della regular season i mezzi sono

sempre gli stessi: su YouTube sul canale della Lega Pallavolo Serie A o dal vivo al

Palasport di San Giustino (PG).

DICHIARAZIONI

Questa partita evoca ricordi di spessore nei ragazzi.

Ci troveremo però di fronte una squadra diversa, che ha cambiato buona parte del

sestetto.

San Giustino è una squadra organizzata e con dei risultati molto buoni, soprattutto nel

ritorno.

Si affidano molto a Hristoskov e Cappelletti per chiudere un’azione, senza però

sottovalutare i centrali, di ottima qualità soprattutto a muro.

La nostra partita sappiamo già come provarla, dobbiamo assolutamente cercare di mettere

in difficoltà i loro meccanismi di sicurezza.

Entrambe le squadre hanno più o meno variato alcuni elementi del sestetto, e già questo

fa della partita una storia completamente diversa.

Andrea Pinca, allenatore

Ci aspetta una partita complessa, ma non impossibile.

Quest’anno non abbiamo mai vinto fuori casa, ma sicuramente quel campo ci evoca buoni

ricordi e ottime sensazioni, dato che proprio lì, l’anno scorso siamo riusciti a centrare la

nostra piccola grande impresa.

Sarebbe bello rompere proprio lì questo tabù delle trasferte, mantenendo sempre gli

occhi puntati sulle dirette concorrenti. Ci stiamo allenando bene e stiamo capitalizzando

ogni domenica.

Giocandoci le carte giuste possiamo fare sicuramente qualcosa di interessante.

Giacomo Ghelfi, palleggiatore (capitano)

È una partita molto importante per la corsa ai playout.

Giochiamo a San Giustino, dove molti dei miei compagni di squadra si sono guadagnati la

promozione in A3. Tornare lì sarà un motivo di grande orgoglio e un’ottima spinta

agonistica. Servirà uno sforzo di squadra per tornare con la maggior parte dei punti

possibili.

Venderemo cara la pelle.

Andrea Angiolini, libero

Sarà sicuramente una battaglia.

Andiamo ad affrontare una squadra di livello che sta lottando per i playoff, ma dal canto

nostro vogliamo continuare sui livelli che abbiamo espresso contro San Donà per continuare

ad inseguire o la salvezza o la corsa per i playout.

Mancando poche giornate non ci restano molte chance, ma a maggior ragione giocheremo

agguerriti, portando tutto quello che abbiamo.

Come dico sempre, il campo sarà giudice, noi continueremo a spingere fino alla fine.

Michele Dombrovski, schiacciatore

