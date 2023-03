“Perchè l’inutile salverà il mondo”, se ne parla coi filosofi a Medolla

Il prossimo sabato, 25 marzo, alle 17.30, presso l’Auditorium comunale di Medolla, vi aspettiamo per un pomeriggio filosofico con gli esperti dell’Istituto filosofico di Studi Tomistici di Modena.

I docenti Mario Enrico Cerrigone, autore del libro Solo l’inutile salverà il mondo (Insedicesimo, 2022), e Claudio Antonio Testi dialogheranno con il pubblico sull’importanza dell’inutilità nella poesia, nell’arte, nella letteratura e nella bellezza in generale, partendo dal presupposto che ciò che non serve è fondamentale per le nostre vite.