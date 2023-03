Popolare San Felice, crescono utile e raccolta diretta

Si è chiusa l’edizione 2023 dell’assemblea soci di Sanfelice 1893 banca popolare, che si è svolta sabato 25 marzo a San Felice sul Panaro. Si è votato il bilancio, che mostra numeri in crescita anche quest’anno per l’utile e la raccolta diretta, sebbene non accada lo stesso al valore delle azioni; l’entrata in consiglio dell’avvocata Stefania Silingardi, in sostituzione del dimissionario Gabriele Bergamini, in rappresentanza delle associazioni dei soci; per la prima volta da tempo, una redditività concreta e derivante dall’attività caratteristica. Un gran bel risultato in un momento storico in cui traballano i grandi colossi del credito come la Deutsche Bank.

Nella Bassa si va in controtendenza.

IL COMUNICATO STAMPA DELLA BANCA:

L’assemblea dei soci di SANFELICE 1893 Banca Popolare Soc. Coop. p. a. ha approvato il Bilancio di esercizio 2022 in data 25 marzo 2023 nel corso dell’Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci che si è tenuta presso il PalaRound di San Felice sul Panaro.

Fra i dati più significativi i risultati del 2022 registrano una raccolta diretta da clientela di 801 milioni di euro, contro i 777 milioni di euro a fine 2021 (+3,1%) e una massa amministrata da clientela (raccolta diretta e indiretta) che si attesta a 1.277 milioni di euro.

Il margine di interesse incrementa del 19,9%, registrando 18.056 migliaia di euro, contro 15.066 migliaia di euro del 2021. Il margine di intermediazione è in crescita del 8,2%, registrando 24.399 migliaia di euro, contro 22.561 migliaia di euro del 2021.

SANFELICE 1893 Banca Popolare si rafforza portando il proprio patrimonio a 64,3 milioni di euro e allo stesso tempo continua il percorso del miglioramento del NPL ratio lordo ovvero il rapporto tra i crediti deteriorati e il totale dei crediti concessi che per il 2022 si attesta a 6,1%. Dal punto di vista della redditività, la banca, nel solco del bilancio precedente, chiude con un utile pari a 2,4 milioni di euro, in crescita del 16,1% rispetto 2021.

L’utile 2022 è stato generato principalmente dal positivo andamento della gestione ordinaria aziendale, favorita dall’andamento dei tassi di interesse nel corso del 2022 nonché dal contributo derivante dall’operatività connessa ai bonus fiscali edilizi, fermo restando l’imputazione di componenti negative di reddito rilevanti a presidio della qualità dell’attivo patrimoniale (rischio di credito e svalutazioni di strumenti finanziari valutati al fair value) in continuità con quanto rilevato negli esercizi precedenti.

La posizione di liquidità rimane sostanzialmente solida e in linea con i criteri normativi vigenti e non sono presenti nell’attivo di bilancio né titoli “tossici”, né operazioni in derivati.

Il bilancio, quindi, presenta quest’anno concreti segnali di positività.

“Trovo significativo ed incoraggiante che nell’anno dell’anniversario dei 130 anni dalla fondazione la Banca abbia ritrovato sia una redditività concreta e derivante dall’attività caratteristica sia la possibilità di incontrare i propri soci per un continuo proficuo scambio di informazioni e considerazioni che sono alla base della crescita condivisa nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità” ha dichiaro il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Flavio Zanini.

Oltre al Presidente Gen. Zanini Dott. Flavio, erano presenti all’Assemblea gli altri membri del Consiglio di amministrazione: il Vice Presidente Ortello Dott. Mario, il Segretario Bergamini Dott. Alberto e i consiglieri Manes Avv. Raffaella, Di Toma Prof. Paolo, Rovatti P. Ind. Tiziano e Silingardi Avv. Stefania; il Direttore Generale Belloi Dott. Vittorio, il Vice Direttore Brighenti Dott. Simone; per il Collegio sindacale hanno partecipato il Presidente Clò Dott. Alessandro e il sindaco Carlini Dott. Giovanni.

L’Assemblea straordinaria ha approvato il progetto di modifica dello statuto sociale, al punto nr. 1 dell’Ordine del giorno. L’Assemblea ordinaria, oltre all’approvazione del Bilancio di esercizio 2022, ha determinato il soprapprezzo di emissione delle nuove azioni e l’importo da destinare a beneficenza per il 2023. L’Assemblea ha poi esaminato favorevolmente le politiche di remunerazione per il 2023.

Nell’ultimo punto all’ordine del giorno si è provveduto alla nomina di 3 amministratori con la conferma del Dott. Mario Ortello e del Dott. Alberto Bergamini, giunti in scadenza di mandato il 31 dicembre 2022 e dell’Avv. Stefania Silingardi, già nominata per cooptazione dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 24 febbraio 2023 in sostituzione del Consigliere Rag. Gabriele Bergamini, dimessosi dalla carica il 23 gennaio 2023. Per la nomina di sindaco supplente è stata designata la Dott.ssa Cristina Calandra Buonaura, mentre è stato confermato l’intero Collegio dei Probiviri, composto da cinque componenti effettivi e due componenti supplenti, giunti in scadenza di mandato il 31 dicembre 2022 e che resteranno in carica per gli esercizi 2023-2025.

Non sono state presentate ulteriori liste, oltre a quella proposta dal Consiglio di amministrazione.

Come dichiarato dal Direttore Generale, Vittorio Belloi, “questo bilancio esprime l’intenso lavoro svolto negli ultimi esercizi da parte dei dipendenti della SANFELICE 1893 le cui capacità professionali, la prossimità alla clientela, la grande attenzione ai costi e alla qualità del credito concesso ci consentono di procedere nel nostro percorso di rafforzamento. Sono inoltre convinto che questo modello di banca sarà sempre più richiesto e apprezzato dal nostro mercato di riferimento”.

