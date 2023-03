San Felice, nuova raccolta di materiale per l’Ucraina

SAN FELICE SUL PANARO – Sabato 18, domenica 19 e lunedì 20 marzo, presso il centro Ricommerciamo a San Felice, nell’ex negozio boutique Gavioli, si svolgerà dalle 9 alle 12.30 una raccolta di materiale per la popolazione ucraina.

Vengono richiesti: pasta, riso, zucchero, minestra per bimbi, conserve di carne/pesce (tonno/Simmenthal), conserve di legumi, caffè, latte, olio, merende/biscotti per bimbi, detersivi per panni, prodotti per igiene personale, pannoloni per anziani (M/L/XL), calze e maglie per uomo. Saranno accettati solo gli articoli indicati e non altri generi alimentari o prodotti.

Il materiale è stato richiesto espressamente da don Tomek e dal medico endocrinologo Andriy Lazirko. L’iniziativa è del gruppo “Sos Ucraina” costituito a San Felice, per iniziativa dell’Amministrazione comunale, per veicolare aiuti alla popolazione ucraina. Ne fanno parte le associazioni cittadine Caritas, Centro Don Bosco, Avis, Croce Blu di San Felice, Medolla e Massa Finalese, Ucraini della comunità locale, Protezione Civile, Gruppo Famiglie per la Romania.

