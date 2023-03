San Felice, proseguono i lavori per la ciclabile tra via Lollia e via Canalino

SAN FELICE SUL PANARO – Proseguono, a San Felice sul Panaro, i lavori per la realizzazione del nuovo tratto di ciclabile di circa 700 metri che andrà da via Lollia a via Canalino.

L’intervento, già previsto nel progetto di raddoppio della linea ferroviaria Bologna-Verona, a seguito di accordi tra il Comune di San Felice sul Panaro e Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), è finanziato interamente da Rfi per un costo complessivo di 150mila euro. Il tratto sarà compreso da via Lollia (ex passaggio a livello lato nord) a via Canalino (ex passaggio a livello lato est).

La ciclabile consentirà di collegare via I° Maggio a via Casarino, agevolando il transito di pedoni e ciclisti in direzione San Felice e San Biagio. L’innesto con via Canalino avverrà tramite l’utilizzo di un manufatto esistente posto sopra al Cavo Canalino e che attraversa il sottovia che compone il tratto di tangenziale a ovest del paese.

