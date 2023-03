Tuo figlio fa il bullo? Per mamma e papà multa fino a 300 euro

Tuo figlio fa il bullo? Per mamma e papà multa fino a 300 euro. Accade a Cento, nel ferrarese, dove il Comune ha introdotto questa nuova sanzione, come argine ai giovani che vengono ritenuti responsabili di fenomeni di bullismo.

Nel nuovo regolamento di polizia urbana del Comune, che verrà votato il 22 marzo, è stato introdotto infatti l’articolo 7 bis, suddiviso in sei commi, che sostanzialmente introduce la possibilità per l’Amministrazione di contestare una sanzione amministrativa da 100 a 300 euro a chi ha la patria potestà dei ragazzini che dovessero tenere in ambito scolastico e fuori atteggiamenti che possono “costituire pregiudizio per la sicurezza urbana e nocumento per la civile convivenza”.

“L’idea nasce dall’esperienza che abbiamo avuto in questo anno e mezzo di amministrazione – spiega il sindaco, Edoardo Accorsi all’Ansa – dove siamo stati chiamati ad intervenire in diverse situazioni di bullismo, insieme alla polizia locale, alle forze dell’ordine e alla scuola.

