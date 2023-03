Unione Area Nord, approvato il primo bilancio senza Mirandola

Approvato il primo bilancio economico dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord senza Mirandola. Di seguito, la nota stampa diffusa dall’Ucman:

“Contestualmente alla riorganizzazione dei servizi in Unione – si legge nel comunicato – si è lavorato alla predisposizione del bilancio di previsione 2023 con l’obiettivo di garantire la qualità dei servizi alla persona (fragili, minori, famiglie) e dei servizi scolastici ed educativi con il mantenimento delle rette di tali servizi, come indicato dai singoli comuni, a favore delle famiglie e degli utenti. Un bilancio che prevede il prosieguo delle attività dei servizi di supporto, quali ragioniera, personale, segreteria e controllo di gestione, nonché i servizi informatici con importanti investimenti legati ai fondi Pnrr che i comuni si sono aggiudicati.

Un bilancio che inevitabilmente ha tenuto conto degli aumenti dei costi energetici e degli aumenti del costo del personale a seguito del rinnovo del CCNL e che pertanto si sono apportate alcune economie di spesa, con impegno di una successiva valutazione ne i prossimi mesi. Anche nell’ambito della sicurezza, sono previste nuove assunzioni di personale del Corpo Unico della Polizia Locale a copertura dei turn-over, al fine di continuare a mantenere l’attività svolta a presidio del territorio in collaborazione con le altre Forze dell’Ordine.

Nello stesso tempo, si vuole che l’Unione sia il punto di riferimento per il prosieguo e attuazione degli obiettivi contenuti del “Patto per lo sviluppo e benessere” del territorio, per cogliere le opportunità che solo insieme si possono raggiungere.

“Grazie ai dipendenti che si sono adoperati con un importante impegno per arrivare alla stesura di un bilancio non facile ma fatto in modo oculato e con un importante supporto tecnico. Se vediamo la luce in fondo al tunnel, è merito di tutti coloro che hanno lavorato a questo bilancio. Come amministratori, grazie a una riorganizzazione dell’ente, abbiamo messo al centro la necessità assoluta di garantire i servizi ai cittadini, per venire incontro ai bisogni di tutti – commenta il presidente dell’UnioneAlberto Calciolari – . Con questo bilancio vengono ribadite le linee di mandato 2019-2024; come Patto per lo Sviluppo legato al DUP citiamo la ricerca di un accordo per creare opportunità di alta formazione legate al biomedicale qui nella Bassa, la promozione del territorio dal punto di vista turistico ma anche produttivo, lo studio per la creazione di un polo di interscambio gomma/ferro “Transit Point” per promuovere il nostro territorio come area produttiva aperta all’Europa. Per quanto riguarda il personale, non solo non si mettono in discussione posti di lavoro, ma ci siamo attivati per assumere 3 ispettori e 3 agenti di Polizia Locale, 1 ragioniere capo per il Comune di Cavezzo, 1 istruttore amministrativo per l’Ufficio Tributi, 1 collaboratore al settore autoparco e 1 tecnico per lo Sportello Trubuti e Ambiente. Questo importante lavoro che si conclude con l’approvazione di questa sera ha tre parole chiave: Responsabilità, in quanto quelle di quest’anno sono state condizioni straordinarie per la definizione dei documenti relativi al bilancio e solo con un alto grado di responsabilità si poteva ottenere il risultato effettivamente ottenuto; Attenzione, perché portare a compimento un bilancio come questo è un’operazione straordinaria che ha coinvolto tutti i servizi, con professionalità e con un alto gradi di attenzione; Coraggio, che deve necessariamente essere messo in campo per affrontare quelle scelte di riorganizzazione dei servizi che sono state affrontate, una situazione che per un ente pubblico non è di certo una scelta indolore, sia per gli amministratori che per i dipendenti, ma anche per i cittadini”.

«Siamo soddisfatti per il risultato raggiunto – dichiara il sindaco di Concordia sulla Secchia Luca Prandini, che nella giunta unionale detiene la delega al Bilancio – per il lavoro svolto, cercando di rispondere il più possibile ai bisogni delle nostre comunità , consapevoli anche delle risorse messe a disposizione da parte dei comuni per raggiungere tali obiettivi; ora l’approvazione del bilancio dell’Unione ci consente di lavorare in piena operatività».

Il Documento Unico di Programmazione è stato approvato da tutti i rappresentanti della maggioranza, con l’astensione di quattro consiglieri di minoranza e il voto contrario di quattro consiglieri di minoranza. Il Bilancio di Previsione Armonizzato 2023/2025 è stato approvato da tutti i rappresentanti della maggioranza, con l’astensione di quattro consiglieri di minoranza e il voto contrario di cinque consiglieri di minoranza. Dato il risultato delle approvazioni, gli atti sono da considerare immediatamente esecutivi”.