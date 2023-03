“Vita, pace, libertà”, le iniziative per la Festa della donna a Carpi

CARPI – Il sindacato Spi Cgil di Carpi, insieme alle associazioni femminili e non, organizza diverse iniziative in occasione della Festa della donna. Si inizia venerdì 10 marzo, al circolo Arci Cabassi (via D.D.Albertario, 41), con lo spettacolo teatrale “Non c’è lui senza lei” della Compagnia 8Mani. Inizio ore 21.

L’11 marzo alle 16.30 presso il circolo Mattatoyo presentazione del libro “Le principesse si salvano da sole” di Lucio Fontana. Domenica 12 marzo alle ore 9 camminata libera e a passo di nordic walking (ritrovo al parcheggio del centro sociale Gorizia, via Cuneo 51), contributo assicurativo di 2 euro, rinfresco per i partecipanti al circolo Arci Arcobaleno di Santa Croce. Prima della camminata, inaugurazione del murales “L’ingiustizia di oggi sarà la giustizia di domani?” di Vivere Donna Aps, realizzato dall’artista Seba Mat con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi.

Mercoledì 15 marzo, proiezione del film “Dio è donna e si chiama Petrunya” diretto da Teona Strugar Mitevska (2019), ore 21 circolo Graziosi (via Sigonio, 25). Domenica 25 marzo, pranzo dell’8 marzo (prenotazioni entro il 23 marzo 347.8821422 – 340.2362232) alle ore 12 al circolo Bruno Losi (via Medaglie d’Oro, 2). Chiude le iniziative organizzate a Carpi per la Festa della donna, giovedì 30 marzo, la presentazione del libro “Mimosa in fuga” di Serena Ballista alle ore 18.30 presso la libreria La Fenice di Carpi.

LEGGI ANCHE:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: