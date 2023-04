A Medolla intitolata una piazza a Nilde Iotti

Medolla ha per la prima volta una piazza dedicata ad una donna. La piazza antistante l’ex nido Panda, ora sede del servizio sociale unionale, è stata dedicata a Nilde Iotti, partigiana, madre costituente e prima donna a presiedere la Camera dei Deputati.

“Si tratta – commenta il sindaco di Medolla Alberto Calciolari – di un momento importante per la nostra comunità, perché colma una lacuna in un tema di pari opportunità che a Medolla era evidente (se si eccettua il parco del salice dedicato a Giuliana Medri) e che mi era stato segnalato dai ragazzi della scuola primaria e dall’ANPI. È una questione di civismo, perché significa dare corso a quei valori di pari opportunità, di dignità e in definitiva di libertà che non basta affermare, ma che occorre mettere in pratica”

Alla cerimonia di intitolazione erano presenti oltre alle autorità anche gli allievi della scuola di Musica Andreoli

