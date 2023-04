Al giardino ancora non l’ho detto | Rubrica Botanica – Ortensia

Di Francesca Monari

Al giardino ancora non l’ho detto | Rubrica Botanica

La passione per piante e fiori? Fa bene alla salute!

Lo dice anche la scienza:la forza vitale che sprigiona il mondo vegetale allevia lo stress.

E se anche tu senti il bisogno di avere piante e fiori nella tua vita, non potrai non leggere questa rubrica! Oggi ti parlo dell’ortensia

Cos’è?

L’Ortensia è una pianta appartenente alla famiglia delle Hydrangeaceae. La specie più conosciuta utilizzata per adornare parchi e giardini è la Hydrangea macrophylla. Le numerose varietà di questa specie producono grandi infiorescenze sferiche, piatte o allungate. Queste appaiono a forma di globo che vanno dall’azzurro, al rosa e dal bianco al rosso.

Lo sai che?

Le ortensie non vanno collocate in pieno sole: è meglio scegliere una sistemazione all’ombra o a mezz’ombra. In alcune specie di ortensia, tra cui la macrophylla e la serrata, i fiori sono in grado di cambiare colore in base al pH del terreno e alla presenza di minerali come l’alluminio e il ferro. Se il terreno è acido si avranno fiori tendenti al blu, se invece è basico/alcalino i fiori saranno rosati.

Curiosità

Il notissimo naturalista Philibert Commerson di ritorno da un viaggio in Oriente, portò con sé questo fiore fino a quel momento del tutto sconosciuto in Occidente e decise di chiamarlo ortensia, come Hortense Lapeaute una donna di cui era innamorato.

Il suggerimento ‘in fiore’ per te

Le ortensie essiccate sono perfette per decorare casa​. Per mantenere intatto il colore e la forma gli esperti consigliano di iniziare a essiccare il fiore quando si trova nel suo stato migliore, riponendolo in un luogo fresco e asciutto e a testa in giù. Basterà completare l’opera spruzzando della lacca sui fiori, da almeno un metro di distanza.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: