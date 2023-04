Allerta meteo Protezione Civile per pioggia

ALLERTA METEO GIALLA PER TEMPORALI

L’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ha esteso la validità della allerta meteo gialla per temporali sull’intero territorio regionale anche per la giornata di venerdì 𝟐𝟏 𝐚𝐩𝐫𝐢𝐥𝐞, quando sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati, più probabili su rilievi e pianure centro-orientali.

E’ possibile seguire l’andamento dell’allerta meteo sul sito dell’Agenzia regionale https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: