Bomporto, sabato 22 aprile inaugurazione del campo sportivo di Solara

BOMPORTO – Un pomeriggio all’insegna dello sport, da sempre protagonista nelle vite dei solaresi. Sabato 22 aprile, alla presenza della sindaca di Bomporto Tania Meschiari e di altre autorità locali, è in programma dalle 14.30 la cerimonia di inaugurazione del campo sportivo di via 1° maggio a Solara.

“Una giornata speciale per celebrare una realtà importante non solo per lo sport, ma per l’intera comunità di Solara. La Polisportiva Solarese col passare degli anni è diventata un vero e proprio punto di riferimento – commenta la sindaca Meschiari – e il merito va all’impegno e alla tenacia delle tante persone che accompagnato il percorso della Polisportiva, dalla nascita nel 1972 fino ad oggi. Il mio ringraziamento, a nome dell’intera comunità di Bomporto, va a queste persone, che hanno speso tempo e risorse per portare la piccola Solara a competere con realtà ben più grandi e attrezzate e in questi cinquant’anni hanno dato la possibilità a tante ragazze e ragazzi di giocare, sognare e divertirsi insieme”.