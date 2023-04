Calcio: festa Vis San Prospero, alla Sanmartinese il derby contro la Mirandolese. Bene Ravarino e La Pieve Nonantola

di Simone Guandalini – Di nuovo in campo nel weekend le squadre della Bassa modenese impegnate nei campionati dall’Eccellenza alla Terza Categoria. Di seguito, risultati e classifiche di tutti i gironi, categoria per categoria.

Eccellenza

Nel Girone A di Eccellenza, importante successo esterno per La Pieve Nonantola, che ha superato con il punteggio di 0-2 la Vignolese nel delicatissimo scontro diretto per evitare di finire zona playout. I granata salgono così a quota 44 punti in classifica, portandosi a + 2 sui rivali di giornata a tre giornate dal termine del campionato. Decidono il derby modenese le reti nell’ultimo quarto d’ora di Bojardi e Ferrari.

Eccellenza, Girone A, risultati giornata 35:

Agazzanese – Cittadella Vis Modena 0-2

Anzolavino Calcio – Borgo San Donnino 0-1

Campagnola – Arcetana 1-1

Colorno – Castellana Fontana 2-1

Fidentina – Rolo 2-0

Nibbiano&Valtidone – Piccardo Traversetolo 3-0

Real Formigine – Castelvetro Calcio 1-1

Sasso Marconi – Modenese Calcio 0-2

Vignolese 1907 – La Pieve Nonantola 0-2 (Bojardi, Ferrari)

Virtus Castelfranco – Boretto 1-1

Eccellenza, Girone A, classifica:

Borgo San Donnino 81*

Cittadella Vis Modena 71

Agazzanese 70

Virtus Castelfranco 65*

Real Formigine 58

Colorno 58

Castelvetro Calcio 55

Sasso Marconi 48

Rolo 48

Piccardo Traversetolo 47

Fidentina 45

La Pieve Nonantola 44

Nibbiano&Valtidone 43

Vignolese 1907 42

Modenese Calcio 38

Boretto 36

Arcetana 34

Castellana Fontana 33

Campagnola 25

Anzolavino Calcio 21

*una partita in meno

Promozione

Nel Girone C di Promozione, continua l’ottimo momento di Quarantolese e Cavezzo. La formazione mirandolese si impone in casa contro il Faro Coop secondo in classifica con il punteggio di 4-1, ottenendo la seconda vittoria consecutiva che la proietta al sesto posto in classifica, scavalcando San Felice e Virtus Camposanto, posizione inimmaginabile nel girone d’andata. In gol per la Quarantolese Cavicchioli, Grillenzoni su punizione, Gozzi e Palmieri su rigore. Il Cavezzo, invece, passa 0-2 sul campo dell’Atletico Spm nello scontro diretto nelle zone calde della classifica. Col quarto successo nelle ultime cinque partite, conquistato grazie alla doppietta di El Madi, i biancoazzurri si portano a un punto di distanza dalla salvezza diretta senza passare dai playout. Arrivano due ko, invece, per San Felice e Virtus Camposanto, che cadono, rispettivamente, in casa contro il Castelnuovo (1-2) e sul campo dell’Atletic Cdr Mutina (2-0) e devono cominciare a guardarsi dietro, avendo solo due punti di vantaggio sulla zona playout. Al San Felice non basta l’iniziale vantaggio firmato Sentieri: risultato ribaltato dal Castelnuovo nella ripresa. La Virtus Camposanto, invece, cade sotto i colpi di Shanableh e Guilouzi.

Promozione, Girone C, risultati giornata 27:

Vadese Sole Luna – X Martiri 1-0

Atletic Cdr Mutina – Virtus Camposanto 2-0 (Shanableh, Guilouzi)

Atletico Spm Calcio – Cavezzo 0-2 (2 El Madi)

Calcio Zola Predosa – Trebbo 1979 1-1

Casumaro – Fossolo 76 Calcio 2-2

Msp Calcio – Porretta 1924 2-2

Quarantolese – Faro Coop 4-1 (Cavicchioli (Q), Grillenzoni (Q), Gozzi (Q), Lenzi (F), rig. Palmieri (Q))

San Felice – Castelnuovo 1-2

Promozione, Girone C, classifica:

Calcio Zola Predosa 59

Faro Coop 55

Atletic Cdr Mutina 54

Castelnuovo 52

Trebbo 1979 39

Quarantolese 36

Virtus Camposanto 34

San Felice 34

Msp Calcio 34

Casumaro 33

X Martiri 33

Cavezzo 32

Porretta 1924 29

Fossolo 76 Calcio 28

Atletico Spm Calcio 23

Vadese Sole Luna 13

Prima Categoria

Nel Girone D di Prima Categoria, torna in zona playoff il Ravarino, che supera 2-1, davanti al proprio pubblico, la Solarese, ora ultima in classifica a pari punti con il Veggia, vittorioso 2-1 contro il Pavullo. Ottiene solo un punto, contro la Consolata 67 in lotta in zona playout, invece, la Solierese, fermata sul 2-2 fuori casa. Non bastano alla formazione gialloblù le reti di Paradisi e Fontanesi. Infine, a centro classifica, la Pol. Nonantola cade 2-3, in casa, contro la capolista Sammartinese, che stacca lo United Carpi, fermato sul pari dal Colombaro, in vetta alla classifica. La Pol. Nonantola accorcia due volte il risultato, prima sul 2-0 e poi sul 3-1, con le reti di Serafini e Manolescu, ma non riesce a trovare il pareggio.

Prima Categoria, Girone D, risultati giornata 27:

Consolata 67 – Solierese Calcio 2-2 (Gatti (C), Boccanera (C), Paradisi (S), Fontanesi (S))

Gaggio – Virtus Cibeno 0-1

Lama 80 – Madonnina Calcio 1-1

Maranello Sportiva – Junior Fiorano 2-1

Pol. Nonantola – Sammartinese 2-3 (Ceci (S), Bega (S), Serafini (N), Ceci (S), Manolescu (N))

Ravarino – Polisportiva Solarese 2-1

United Carpi – Colombaro 2-2

Veggia – Pavullo 2-1

Prima Categoria, Girone D, classifica:

Sammartinese 59

United Carpi 57

Maranello Sportiva 56

Madonnina Calcio 53

Ravarino 51

Solierese Calcio 50

Colombaro 46

Pavullo 44

Lama 80 34

Pol. Nonantola 33

Gaggio 26

Virtus Cibeno 24

Consolata 67 21

Junior Fiorano 20

Veggia 16

Polisportiva Solarese 16

Seconda Categoria

Nel Girone F di Seconda Categoria, festeggia la promozione in Prima Categoria con una giornata di anticipo la Vis San Prospero, che passa 4-0 sul campo della Don Monari e conserva i sei punti di vantaggio sul Campogalliano secondo, vittorioso contro la Cabassi Union Carpi, a un solo match dalla fine della stagione. Due doppiette consegnano alla Vis San Prospero la meritata promozione: sono quelle di Del Villano e Golinelli. Dietro, sale al terzo posto, scavalcando la Villa d’Oro fermata sul 2-2 sul campo della Carpine, il Medolla, che vince 5-2 in casa del Baracca Beach: mattatore del match Guidetti, autore di una tripletta, in gol per la formazione della Bassa modenese anche Saezza e Bugneac. Va alla Sanmartinese, invece, il derby contro la Mirandolese disputatosi allo stadio “Lolli”: la formazione di San Martino Spino si impone 1-2 in trasferta grazie alle reti di Bergamini e Giannetto e aggancia in classifica i rivali di giornata al sesto posto. A nulla vale la rete di Veronesi per la Mirandolese. Cade sul campo della Virtus Mandrio, infine, il Rivara, sconfitto col punteggio di 3-1: non è sufficiente ad evitare la sconfitta la rete di Vuksani.

Nel Girone G di Seconda Categoria, invece, dopo due successi consecutivi, lo Junior Finale cade sul campo della Balca Poggese terza in classifica con punteggio di 1-0: decide la gara una rete in avvio di ripresa di Perini. Lo Junior Finale rimane così fermo a quota 32 punti in classifica.

Seconda Categoria, Girone F, risultati giornata 25:

Baracca Beach – Medolla 2-5 (3 Guidetti (M), Saezza (M), Bugneac (M), Gehlfi (B), Gozzi (B))

Cabassi Union Carpi – Campogalliano 0-3

Carpine 1954 – Villa d’Oro Calcio 2-2

Don E. Monari – Vis San Prospero 0-4 (2 Del Villano, 2 Golinelli)

Mirandolese Folgore – Sanmartinese 1-2 (Bergamini (S), Giannetto (S), Veronesi (M))

Polisportiva Saliceta – Fortitudo Modena Calcio 0-4

Virtus Mandrio – Rivara 3-1 (Calandrini (V); Bertani (V), Montanini (V), Vuksani (R))

Seconda Categoria, Girone F, classifica:

Vis San Prospero 56

Campogalliano 50

Medolla 48

Villa d’Oro Calcio 47

Fortitudo Modena Calcio 44

Sanmartinese 39

Mirandolese Folgore 39

Carpine 1954 38

Polisportiva Saliceta 32

Rivara 28

Cabassi Union Carpi 23

Virtus Mandrio 22

Don E. Monari 14

Baracca Beach 10

Seconda Categoria, Girone G, risultati giornata 25:

Balca Poggese – Junior Finale 1-0 (Perini)

Bevilacqua – XII Morelli 1-4

Crevalcore – Petroniano Idea Calcio 0-1

Rainbow Granarolo – Real Borgo F.C. 7-1

Reno Centese – Atletico Borgo 1993 1-12

San Donato – Libertasargile Vigorpieve 2-1

Siepelunga Bellaria – Real Sala Bolognese 2-1

Seconda Categoria, Girone G, classifica:

Petroniano Idea Calcio 54

Real Sala Bolognese 48

Balca Poggese 48

Siepelunga Bellaria 46

San Donato 45

Crevalcore 45

Libertasargile Vigorpieve 36

Atletico Borgo 1993 36

Rainbow Granarolo 34

Junior Finale 32

XII Morelli 31

Bevilacqua 21

Reno Centese 8

Real Borgo F.C. 6

Terza Categoria

Nel Girone B (Modena) di Terza Categoria, il Limidi, già aritmeticamente promosso in Seconda Categoria, cade 2-0 sul campo del San Paolo. Doppio pareggio con l’identico risultato (2-2), invece, nelle gare tra Concordia e Circolo Rinascita e tra Novese e Robur La Pieve.

Terza Categoria, Girone B (Modena), risultati giornata 25

4 Ville APS – Polisportiva Cognentese 1-0

Concordia Calcio – Circolo Rinascita 2-2

Cortilese – San Francesco Smile 2-2

Magreta – Polisportiva Union 81 2-1

Novese – Robur La Pieve 2-2

San Paolo – Centro Polivalente Limidi 2-0

San Vito – Gino Nasi 0-2

Terza Categoria, Girone B (Modena), classifica:

Centro Polivalente Limidi 55

4 Ville APS 48

San Paolo 46

Polisportiva Cognentese 39

Cortilese 39

Magreta 37

Polisportiva Union 81 36

San Francesco Smile 33

Circolo Rinascita 31

Concordia Calcio 27

Gino Nasi 26

Novese 26

San Vito 20

Robur La Pieve 14

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: