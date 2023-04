Chiesa di San Possidonio, consegnata raccolta firma alla Curia per chiederne la ricostruzione. I cittadini vorrebbero che, a ormai undici anni dal terremoto, la Diocesi di Carpi accelerasse le procedure di ricostruzione dei due edifici, luoghi simbolo della città e soprattutto luoghi di aggregazione per la cittadinanza.

Scrivono dal comitato organizzatore:

Il comitato organizzatore ha consegnato alla segreteria della Diocesi di Carpi la

petizione per la ricostruzione della Chiesa di San Possidonio Vescovo e del Teatro

Varini, corredata da cinquecento firme che chiedono che la ricostruzione delle due

importantissime strutture diventi realtà ed avvenga quanto più celermente possibile.

“La petizione rappresenta la volontà e l’esigenza di tutta la nostra comunità” dice il

comitato, “abbiamo raccolto ogni sensibilità del paese, tutti hanno firmato,

indipendentemente da ogni tipo di appartenenza, abbiamo raccolto il desiderio dei

cittadini che semplicemente chiedono che il centro del paese sia ricostruito”.

San Possidonio è unito nel chiedere, alla Diocesi e alle istituzioni coinvolte per le

attività di competenza, di indicare i tempi per la ricostruzione e di sollecitare tutte le

azioni necessarie per restituire ai cittadini la Chiesa e il Teatro. L’ultimo incontro

pubblico in cui è stato affrontato questo tema risale infatti al 2019.

Ci rendiamo comunque conto delle difficoltà che la Diocesi sta affrontando dovendo

ricostruire un numero così importante di edifici, sapendo anche che la ricostruzione

di Chiesa e Teatro richiedono tempo! Ciò che 500 cittadini chiedono per San

Possidonio è di avere una prospettiva certa sui progetti e sui tempi necessari.

La Chiesa è sempre stata il cuore del Paese, il luogo della comunità cattolica e il Teatro

il luogo in cui si sono riunite diverse generazioni: vogliamo che ritornino al più presto

a far parte delle nostre vite e della nostra comunità, in questo modo riusciremo

ancora di più a superare il terribile terremoto del 2012.

Questo chiedono i Possidiesi. E continueremo a chiederlo.