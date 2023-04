Cosa è davvero l’economia circolare? Ne parla a Ravarino il fisico Valerio Rossi Albertini

RAVARINO – Produrre beni o servizi riducendone l’impatto ambientale complessivo, contenendo al massimo l’impiego di nuove risorse e puntando su riuso e riciclo per evitare la generazione di scarti o rifiuti. Sono questi i principi alla base della cosiddetta Economia circolare, ormai diventato un obiettivo prioritario sia delle politiche economiche ed ambientali pubbliche quanto del mondo industriale.

La condivisione, il riuso ed il riciclo delle risorse disponibili per produrre beni di consumo sono infatti i principi base riconoscibili negli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile stilata dall’ONU, nonché nel programma Next Generation EU avviato dall’Unione Europea. Diventa quindi indispensabile, anche per i normali cittadini, approfondire questo argomento la cui applicazione – secondo importanti studi internazionali – avrà un impatto sempre più rilevante sulle logiche produttive e commerciali dei prossimi decenni.

Per capire meglio un argomento così complesso ma dalle ricadute notevoli sulla vita quotidiana è meglio chiedere aiuto ad un esperto come Valerio Rossi Albertini (fisico nucleare, primo ricercatore al Cnr, professore incaricato di Chimica e Fisica dei materiali all’Università La Sapienza di Roma), che proprio sull’Economia circolare terrà una conferenza pubblica sabato 22 aprile a partire dalle ore 17 presso il Teatro Comunale di Ravarino.

Coniugando il rigore dell’approccio scientifico con la semplicità e l’efficacia dell’esposizione, il prof. Rossi Albertini – conosciuto anche come divulgatore e conduttore della trasmissione “Quasar” su RaiDue, riguardante proprio le nuove tecnologie per la tutela ambientale – illustrerà il funzionamento di un microsistema vivente ed aiuterà a capire come sia possibile introdurre i principi della sostenibilità ambientale nella vita di tutti i giorni, per contribuire anche con piccoli gesti a salvaguardare l’ambiente senza pregiudicare il nostro stile di vita.

L’incontro, ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti è realizzato nell’ambito dell’undicesima edizione di “Non temiAMO la Matematica”: la rassegna culturale organizzata dal Comune di Ravarino che attraverso momenti divulgativi, conferenze teatralizzate, laboratori ed attività didattiche per le scuole vuole promuovere la conoscenza della Matematica ed avvicinare le discipline scientifiche al pubblico più ampio e non specialistico. La rassegna è promossa dal Comune di Ravarino con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e della Provincia di Modena, ed è realizzata in collaborazione con l’Istituto Comprensivo I.C.2 Ravarino e Sintab Srl.

