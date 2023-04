Ennesimo Academy, lezioni di cinema anche per gli alunni di Medolla

Comprende nove Comuni, tra l’Emilia e la Romagna, per un totale di 31 tra scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e di secondo grado, il progetto di Ennesimo Academy sostenuto dal bando territoriale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dai Ministeri della Cultura e

dell’Istruzione e del Merito. Più di 3000 studenti e oltre 600 docenti tra Fiorano Modenese, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Formigine, Maranello, Medolla, Modena e Cesena. Bambini e ragazzi coinvolti in un percorso dedicato alla conoscenza dei mestieri del cinema ma anche volto a fornire loro una cassetta degli attrezzi per decodificare gli audiovisivi a cui sono sottoposti quotidianamente. Dalle lezioni in classe, a un’appendice festivaliera fatta di restituzioni, proiezioni, giurie e incontri che troverà spazio all’interno di Ennesimo Film Festival, dal 26 aprile al 7 maggio.

«Nasceva come un sogno di pochi, nel 2016, Ennesimo Academy. Da un primo passo con 8 classi a Fiorano Modenese, si è arrivati nell’anno scolastico 2022/23 a coprirne 250 dislocate in 17 Comuni, della provincia modenese e reggiana, ma non solo: non sono mancate infatti le adesioni in Romagna, tra Rimini e Cesena, e fuori regione, con San Felice del Benaco (provincia di Brescia) e Ancona – affermano i direttori artistici di EFF, Federico Ferrari e Mirco Marmiroli – Un importante supporto, quest’anno, è arrivato dai Bandi Cinema e Immagini per la Scuola, promossi dai Ministeri della Cultura e dell’Istruzione e del Merito, in cui Ennesimo Academy è stata vincitrice diretta o presente grazie alla fiducia dei partner e supporter. Un progetto che si è guadagnato di conseguenza anche sempre più spazio all’interno dell’Ennesimo Film Festival dove i giovanissimi sono sempre più protagonisti in proiezioni, giurie, masterclass e momenti di confronto con i professionisti del cinema e dove anche la scelta dei nomi, di pari passo, verte sempre più in direzione di giovani e giovanissimi talenti».

Infanzia

Ai più piccoli sono dedicati due corsi, uno volto all’espressione della propria interiorità e l’altro alla scoperta degli elementi alla base del cinema. Esprimersi si concentra, giocando con i principi della recitazione attoriale, sull’uso dell’espressione corporea, facciale e dell’io interiore per dare sfogo alle proprie emozioni. Educare all’Immagine cerca invece di comprendere la magia del cinema, ricercandola nella vita di tutti i giorni: colori, luci, suoni sono ciò che rende possibile l’appassionarsi ai film, l’incanto.

Primarie

Per gli studenti delle primarie, i corsi di Ennesimo Academy riguardano l’uso delle immagini e del suono, come elementi narrativi e la creazione di nuove storie, con Il Rumore delle Immagini. È invece dedicato alla scoperta della propria città e all’educazione civica, La tua città, il percorso che analizza la vita di vittime di mafia o persone che hanno combattuto la criminalità organizzata a cui sono intitolati luoghi pubblici, vie e piazze, per poi raccontarne la biografia in una serie di video. Tutti i video realizzati dai ragazzi saranno mostrati all’intera comunità in specifici momenti di restituzione in ogni Comune.

Secondarie di primo grado

Le classi prime si concentrano, con Incipit, alle origini del racconto, sugli elementi che costituiscono la narrazione filmica, cimentandosi con la scrittura di una sceneggiatura. Anche per le seconde, Sviluppare un’idea pone la narrazione al centro del percorso: dal racconto alla sceneggiatura, dai dialoghi allo storyboard. Più declinato lungo il filone della critica e dell’estetica.

Non è l’ennesima giornata di scuola, per le terze, in cui si impara a sviluppare un giudizio critico nei confronti dei film. Dopo aver appreso gli elementi critici, infatti, gli studenti vedranno una selezione di corti a loro destinata, eleggendo il migliore a cui assegnare l’Ennesimo Premio Giovani, ma anche il più divertente, a cui spetterà l’Ennesimo Comix Award. Chi lo vorrà potrà poi mettere a frutto anche le abilità di critico apprese, concorrendo per vincere il premio per la Miglior Recensione. Non mancheranno poi i momenti per intervistare i registi di quegli stessi

cortometraggi visti in sala, nonché per incontrare alcuni ospiti d’onore: i fumettisti Stefano Frassetto e Fumettibrutti, grazie alla Comix Academy, Elettra Caporello, prima dialoghista italiana, e lo sceneggiatore Lorenzo Rossi Espagnet.

Ancora, anche gli studenti delle medie partecipano al percorso didattico La tua città, con le sue proiezioni video dislocate durante EFF, e al corso La forma dell’acqua, che lega locandine e ambiente. Per gli studenti di Castelfranco Emilia, infine, il percorso di educazione all’immagine si declina lungo il filone della sconfitta sportiva, come altra faccia necessaria della vittoria.

Secondarie di secondo grado

Torna anche per i più grandi La forma dell’acqua, accanto a percorsi come Capire il regista, che fornisce agli studenti le competenze per criticare i film, nell’approfondimento delle filmografie, della storia del cinema e degli stili. Si dedica invece alla creazione di un prodotto audiovisivo, dall’ideazione al montaggio, dallo sviluppo di competenze tecniche all’apprendimento di skills tecniche, Il mezzo video. Infine, La sottotitolazione è pensato per gli studenti di lingue, per dar loro un assaggio di un mestiere che unisce traduzione e cinema.

Ancora Festival

Oltre alle restituzioni dei prodotti video, all’assegnazione di premi, ai contest e agli incontri, Ennesimo Film Festival dedicherà questa sua ottava edizione ai bambini e ai ragazzi anche con laboratori per muovere i primi passi nel cinema, racconti animati, proiezioni di corti selezionati, veri e propri set coordinati da registi internazionali, e molto altro. Tutti gli elaborati creati durante le lezioni troveranno inoltre spazio in una serie di mostre, al BLA di Fiorano Modenese, al Mabic a Maranello, all’Hub in Villa a Formigine, e nelle biblioteche comunali di Medolla, Castelvetro e Castelnuovo Rangone. Per il programma completo: ennesimofilmfestival.com.

Docenti

Non è escluso dal progetto anche il corpo docente delle 31 scuole coinvolte, a cui è dedicato un percorso di formazione permanente sulla parte privata del sito dell’Ennesimo Academy (www.ennesimoacademy.it): una newsletter mensile e una serie di proposte di lezioni e di approfondimenti per integrare l’audiovisivo all’interno della didattica tradizionale.

