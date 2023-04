Finale Emilia, per “La dolce vita” modifiche alla viabilità cittadina dal 21 al 23 aprile

FINALE EMILIA – Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione “La Dolce Vita”, in programma da venerdì 21 a domenica 23 aprile, a Finale Emilia, la viabilità verrà modificata a partire da venerdì 21 aprile per allestimento strutture e manifestazione.

𝗔𝗟𝗟𝗘𝗦𝗧𝗜𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗦𝗧𝗥𝗨𝗧𝗧𝗨𝗥𝗘: 1) Piazza Baccarini (lato vicolo Busuoli): istituzione del divieto di sosta, con rimozione, dalle ore 08.00 del 21.04.2023 e sino a smontaggio strutture;

𝗠𝗔𝗡𝗜𝗙𝗘𝗦𝗧𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘: 1) Piazza Baccarini: istituzione del divieto di transito e sosta con rimozione, dalle ore 16.00 del 21.04.2023 alle ore 24.00 del 23.04.2023. 2) Via Trento Trieste (tratto compreso tra piazza Baccarini e via Cesare Battisti): istituzione del divieto di transito e sosta, con rimozione, dalle ore 16.00 del 21.04.2023 alle ore 24.00 del 23.04.2023. 3) Via Battisti: istituzione del divieto di transito, 16.00 del 21.04.2023 alle ore 24.00 del 23.04.2023. 4) Corso Cavour (tratto compreso tra le intersezioni con via Mazzini e piazza Gramsci): istituzione del divieto di e sosta, con rimozione, dalle ore 16.00 del 21.04.2023 alle ore 24.00 del 23.04.2023, nel medesimo tratto di strada è istituito il divieto di transito dalle ore 16.00 alle ore 24.00 del 21.04.2023 e dalle ore 14.00 del 22.04.2023 alle ore 24.00 del 23.04.2023. 5) Corso Cavour (tratto compreso tra p.zza Gramsci e via Pirani): istituzione del divieto di sosta, con rimozione, dalle ore 16.00 del 21.00 alle ore 24.00 del 21.04.2023 e dalle ore 14.00 del 22.04.2023 alle ore 24.00 del 23.04.2023 e contestuale istituzione del doppio senso di circolazione per consentire il transito dei veicoli diretti e/o provenienti dalla Casa della Salute e dal Punto di Primo Intervento. 6) Via Mazzini: istituzione del divieto di sosta, con rimozione, dalle ore 16.00 del 21.04.2023 alle ore 24.00 del 23.04.2023 ed è istituito il divieto di transito nel tratto compreso tra via Frassoni e via Matteotti dalle ore 16.00 del 21.04.2023 alle ore 24.00 del 23.04.2023, Ordinanza n. 49 del 19/04/2023 mentre nel tratto compreso tra via Matteotti e via Cavour è istituito il divieto di transito dalle ore 16.00 alle ore 24.00 del 21.03.2023 e dalle ore 14.00 del 22.04.2023 alle ore 24.00 del 23.04.2023. 7) Via Zuffi e via Frassoni (limitatamente agli stalli di sosta laterali la torre piezometrica): istituzione del divieto di sosta, con rimozione, dalle ore 16.00 del 21.04.2023 alle ore 24.00 del 23.04.2023. 8)Via Zuffi area di sosta antistante i civici n. 22/D, 22/E, 22/H, 22/I, istituzione del divieto di sosta, con rimozione, dalle ore 08.00 del 20.04.2023 alle ore 24.00 del 23.04.2023. 9) Via Zuffi: istituzione del divieto di sosta, con rimozione, dalle ore 16.00 del 21.04.2023 alle ore 24.00 del 23.04.2023, mentre è istituito il divieto di transito dalle ore 16.00 alle ore 24.00 del 21.03.2023 e dalle ore 14.00 del 22.04.2023 alle ore 24.00 del 23.04.2023. 10) Via Gregorio Agnini: è istituito il divieto di transito e sosta, con rimozione, dalle ore 16.00 del 21.04.2023 alle ore 24.00 del 23.04.2023. 11) Giardini Alcide de Gasperi: è istituito il divieto di transito e sosta, con rimozione, dalle ore 16.00 del 21.04.2023 alle ore 24.00 del 23.04.2023. 12) Piazza Garibaldi: è istituito il divieto di transito e sosta, con rimozione, dalle ore 16.00 del 21.04.2023 alle ore 24.00 del 23.04.2023. 13) Piazza Verdi: è istituito il divieto di transito e sosta, con rimozione, dalle ore 16.00 del 21.04.2023 alle ore 24.00 del 23.04.2023. 14) Via Malaguti: è istituito il divieto di transito e sosta, con rimozione, dalle ore 16.00 del 21.04.2023 alle ore 24.00 del 23.04.2023. 15) Via Nazario Sauro: è istituito il divieto di transito e sosta, con rimozione, dalle ore 16.00 del 21.04.2023 alle ore 24.00 del 23.04.2023. 16) Via Martiri della Libertà: è istituito il divieto di transito, dalle ore 16.00 del 21.04.2023 alle ore 24.00 del 23.04.2023. 17) Piazza Caduti Libertà (area mercato) frazione di Massa Finalese: dalle ore 09.30 alle ore 12.30 del 22 e del 23.04.2023: istituzione del divieto di transito e sosta, con rimozione. Il traffico veicolare verrà deviato, mediante opportune segnalazioni, nelle vie limitrofe.

