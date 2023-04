Finale Emilia, lavori Ponte Vecchio: firmato contratto di appalto, ora allestimento del cantiere

FINALE EMILIA – Firmato nella mattina di oggi, martedì 18 aprile, da parte del Comune di Finale Emilia, il contratto d’appalto con la ditta Tuccillo Francesco e Umberto che eseguirà l’intervento di consolidamento e miglioramento statico di Ponte Vecchio. Nei prossimi giorni inizierà l’allestimento del cantiere e sarà necessario chiudere la struttura al passaggio ciclopedonale. A renderlo noto è il sindaco di Finale Emilia, Claudio Poletti:

“Abbiamo fatto un sopralluogo in conseguenza del fatto che questa mattina abbiamo firmato il contratto con la ditta vincitrice dell’appalto e, quindi, già da domani possiamo attivare tutte le azioni propedeutiche all’inizio dei lavori. La prima cosa che dovremo fare sarà quella di mettere in sicurezza il ponte per consentire tutti i rilievi del caso affinchè ci sia l’accessibilità al cantiere e possano iniziare, innanzitutto, i lavori di pulizia degli argini per consentire l’accesso alle macchine operatrici. Conseguentemente, abbiamo la necessità di precludere il passaggio sia ai pedoni che alle biciclette per mettere il cantiere in sicurezza. Mi auguro che i lavori possano procedere senza imprevisti per poter restituire alla cittadinanza questa infrastruttura molto importante per il collegamento del nostro comune con i comuni del ferrarese”.