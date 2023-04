La rassegna “Novi 3e60” chiude col botto con lo spettacolo di Dario Vergassola

NOVI DI MODENA – Con l’ultimo spettacolo di Dario Vergassola di ieri sera (26 aprile), si chiude l’edizione 2022/2023 della rassegna culturale “Novi 3e60” promossa dal Comune di Novi di Modena Una percorso che ha regalato, grazie agli importanti artisti coinvolti, grandi emozioni e un elevato livello culturale. Una rassegna, proprio come dice il suo nome, aperta alla cultura a trecentosessanta gradi: dal libro alla comicità, dagli spettacoli di strada al teatro per famiglie, dalla musica d’autore a laboratori scientifici, letture e corsi creativi. Con questa prospettiva è stato proposto un approccio in grado di esprimere diverse emozioni, fatto di divertimento, incanto, convivialità e impegno.

“Sono tanti i professionisti che vorrei ringraziare” – afferma Annalisa Paltrinieri, assessora alla Cultura del Comune di Novi di Modena – “Lo scrittore Davide Bregola che ha attivato, cogliendo la proposta di una cittadina, i gruppi di lettura presso la Biblioteca. Lo Staff della ditta SGP Grandi Eventi di Carpi, nonchè gli artisti che ha coinvolto, nell’organizzazione dello “Stravagante Street Festival”, della rassegna di teatro per famiglie “TrEATRO” e del mese dedicato ai laboratori scientifici. Per arrivare allo spettacolo del famoso comico, attore e scrittore Dario Vergassola, che chiude questa incredibile avventura. Senza dimenticare la grande novità di questa edizione. I grandi musicisti che hanno preso parte alla rassegna di musica classica “Novi Music Festival”, coordinata in modo esemplare dal maestro Massimo Malavasi. Un nuovo progetto culturale che da tanto tempo non veniva proposto e che, con coraggio, abbiamo ritenuto potesse essere di grande interesse per il territorio. E così è stato. Tutto questo, senza dimenticare il sostegno fondamentale della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi che, ogni anno, ci garantisce la realizzazione di tutte queste opportunità. Alla prossima edizione!”.

