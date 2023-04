Mentre raccolgono i rifiuti, volontari trovano 8 kg di hashish nel greto del fiume Secchia

CASTELLARANO – Erano al lavoro per raccogliere i rifiuti abbandonati nei pressi del fiume Secchia a Castellarano, nel reggiano, quando hanno scoperto panetti di droga nascosti nel greto del fiume, in mezzo alla vegetazione. E’ quanto accaduto ai volontari dell’associazione Plastic Free e ai cittadini che hanno aderito alla giornata di raccolta rifiuti promossa dall’associazione. Immediatamente avvertiti del ritrovamento, i Carabinieri sono giunti sul posto e hanno sequestrato la sostanza stupefacente rinvenuta. Si trattava di otto kg di hashish, dal valore complessivo di 80mila euro e pronti per essere immessi nel mercato reggiano. Ora i Carabinieri hanno iniziato le indagini per risalire a chi possa aver nascosto la droga nel greto del fiume Secchia: il responsabile sarà chiamato a rispondere del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Sul caso è stata, dunque, aperta un’inchiesta.

LEGGI ANCHE:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: