Nonantola Film Festival, Monica Nappo con “Amanda” ospite

NONANTOLA –nell’ambito della rassegna cinematografica serale per la quarta giornata della 17esima edizione delorganizzato da Nonantola Film Festival APS, affiliata Arci-UCCA.

Domani domenica 30 aprile alle 21 alla Sala Cinema Teatro ‘Massimo Troisi’ è in programma la commedia “Amanda” diretta da Carolina Cavalli, presente in sala l’attrice Monica Nappo che incontrerà il pubblico alla fine della proiezione. Il film – che segna il debutto sul grande schermo del cantautore e musicista Michele Bravi – è stato presentato in anteprima alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica 2022 nella sezione ‘Orizzonti – Extra’ ed è candidato a tre David di Donatello 2023: Miglior Regista Esordiente, Migliore Attrice Protagonista (Benedetta Porcaroli) e Miglior Attrice Non Protagonista (Giovanna Mezzogiorno).

“Amanda” è interpretato da Benedetta Porcaroli, Galatéa Bellugi, Giovanna Mezzogiorno, Michele Bravi, Monica Nappo e Margherita Maccapani Missoni. La sceneggiatura è di Carolina Cavalli; la fotografia è di Lorenzo Levrini, il montaggio di Babak Jalali, le musiche originali di Niccolò Contessa, la scenografia di Martino Bonanomi e i costumi di Francesca Cibischino. Una produzione Elsinore Film/Wildside/Tenderstories distribuita da I Wonder Pictures.

“Non so bene se Amanda parli di solitudine o di amicizia. Fondamentalmente parla di Amanda, che è molto sola e vuole un’amica a tutti i costi.” (Carolina Cavalli)

Amanda è una ragazza di 25 anni che non ha amici e forse non li ha mai avuti. Ha una famiglia benestante, ha vissuto a Parigi dove passava le serate al cinema e ogni tanto incontrava qualcuno. Ma non ha mai avuto un legame stabile. I genitori e la sorella non la sostengono e trova solo complicità nella domestica che spesso le ha fatto compagnia. Cerca di conoscere nuove persone in festival tecno e rave abusivi e vorrebbe rendere libero un vecchio cavallo. Un giorno rivede una sua coetanea, Rebecca, figlia di un’amica di sua madre. Quando erano bambine, trascorrevano molto tempo insieme. Ora anche Rebecca è spesso isolata, chiusa nella sua stanza. Riusciranno, insieme, ad essere meno infelici?

Non è solo un film sull’isolamento ma su uno straniamento esistenziale. “Amanda”, opera prima di Carolina Cavalli che ha scritto anche la sceneggiatura, segue la protagonista nel suo nervoso nomadismo fisico ed esistenziale. (Simone Emiliani, MyMovies.it)

Monica Nappo

Nata a Napoli il 20 febbraio 1971, a 18 anni ha aperto con giovani colleghi un teatro a Napoli e a 21 ha vinto un concorso nazionale per comici, la Zanzara d’oro. Ha iniziato fin da giovane a lavorare in teatro: prima con Mario Martone, poi con Cesare Lievi e poi stabilmente nella compagnia di Toni Servillo, per più di 10 anni. È stata la prima attrice in Italia ad interpretare 4:48 Psychosis di Sarah Kane. Alla sua attività di attrice ha affiancato quella di regista teatrale. È stata la prima in Italia a mettere in scena testi di Tony Kushner e del marito, Dennis Kelly. Nel cinema ha lavorato con registi quali Antonio Capuano, Silvio Soldini e Paolo Sorrentino; è stata coprotagonista del terzo film di Matteo Garrone. Ha ricoperto il ruolo di Sofia Pisanello, moglie del personaggio interpretato da Roberto Benigni, nel film di Woody Allen To Rome with Love.

Tra i suoi film come interprete, ricordiamo: Diversi come due gocce d’acqua (2022) di Luca Lucini, E’ stata la mano di Dio (2021) di Paolo Sorrentino, House of Gucci (2021) di Ridley Scott, Tutti i soldi del mondo (2017) di Ridley Scott, Ho ucciso Napoleone (2015) di Giorgia Farina, Magnifica presenza (2012) Ferzan Özpetek , La kryptonite nella borsa (2011) di Ivan Cotroneo, Cosa voglio di più (2010) di Silvio Soldini, Agata e la tempesta (2004) di Silvio Soldini, L’uomo in più (2001) di Paolo Sorrentino, Non è giusto (2001) di Antonietta De Lillo, Estate romana (2000) di Matteo Garrone.

Eventi speciali

Nel foyer del Troisi, per tutta la durata del festival e visibili negli orari di apertura della sala, ci sono la mostra delle opere selezionate del concorso fotografico “L’arte nel cinema” organizzato da PhotoNonatolArte, e l’installazione con due abiti di scena del film “Sole cuore amore” curata dalle costume designers Francesca e Roberta Vecchi.