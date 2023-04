Oriano Campini di Scortichino presenta il suo romanzo a Bondeno

SCORTICHINO – “Parole mai viste” e’ il titolo del libro scritto da Oriano Campini nato e vissuto a Scortichino, edito da Albatros, collana Voci Nuove che lo stesso autore presenterà’ venerdì’ 28 aprile alle ore 21 nella sede della Società’ Operaia in viale Repubblica a Bondeno. Campini, 68 anni, attualmente pensionato, è stato direttore risorse umane e responsabile del personale di ipermercati di una grande azienda che opera nel settore alimentare e non solo, oltre che sindacalista. Si tratta di un romanzo fatto di uomini e donne con le loro storie sul tragico periodo di un conflitto bellico che ha cambiato anche i dizionari.

“Non è un libro sulla guerra – dice lo stesso autore – ma un romanzo su quelle che sono state le conseguenze del conflitto sulla vita delle persone. Il romanzo l’ ho scritto tempo fa poi l’ avevo lasciato in un cassetto. In Val di Fiemme (dove Campini e la moglie Susy trascorrono periodi di relax) ho conosciuto una signora appassionata di romanzi che l’ ha voluto leggere, le è piaciuto e mi ha detto di rivolgermi ad un editore. Decisivo però è stato il parere di mia moglie”. Il romanzo narra di un marito e moglie italiani che accolgono un disertore tedesco, dall’altra una famiglia ucraina che dà rifugio a soldati italiani con il filo conduttore della solidarietà che supera anche l’ orrore dei conflitti.

