Si era allontanata da casa a Modena, 17enne ritrovata nel vibonese

MODENA – Si è conclusa positivamente una storia che poteva nascondere implicazioni ben peggiori. Una ragazza di 17 anni, residente nel modenese, si era, infatti, allontanata da casa nei giorni scorsi e la sua scomparsa era stata denunciata dai propri famigliari dopo che, uscita per andare a scuola, non aveva fatto ritorno a casa. Dalle successive indagini, era poi emerso che la giovane non si era mai recata in aula il giorno della scomparsa e dall’analisi dei dati del suo cellulare, prima che questo venisse spento dalla ragazza, era emerso che si trovasse nel vibonese.

Personale della Sezione reati contro le persone e la tutela delle fasce deboli della Squadra mobile della Polizia di Stato di Vibo Valentia ha così avviato le indagini con la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza e verificando le celle telefoniche, oltre a dislocare pattuglie su tutto il territorio. Dalle indagini è quindi emerso che la 17enne si era allontanata insieme ad un ragazzo maggiorenne che da poco si era trasferito in provincia di Vibo Valentia per motivi di lavoro. Allo scopo di proseguire la relazione con il ragazzo, contrastata dalla famiglia della giovane, la ragazza ha quindi deciso di trasferirsi nel vibonese insieme a lui. Ora, l’uomo è stato denunciato per sottrazione di minore, mentre la giovane è stata riaffidata ai genitori.

