Stadium Mirandola chiude la regular season con il derby contro Parma, i playout sono sempre più vicini

STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA – WiMORE Parma

Domenica 02 Aprile | Ore 18.00 | PalaSimoncelli | Mirandola (MO)

È il momento del tutto per tutto per Stadium all’ultimo incontro della regular

season di Serie A3 2022/2023. La classifica attuale recita Diavoli Rosa a 23

punti, Mirandola a 21, Sol Lucernari a 20.

Per il terzo anno consecutivo Mirandola chiuderà la stagione regolare contro

Parma, e Schincaglia chiama a raccolta il “settimo uomo”: il pubblico del

PalaSimoncelli.

Rimangono pochi i calcoli da fare per i gialloblù, che alla loro stagione di esordio in

Serie A vedono sempre più vicina la possibilità di continuare a lottare, almeno per

altre due giornate, per mantenere un posto nel campionato nazionale.

Le preoccupazioni arrivano dal basso, con Sol Lucernari impegnata nel difficile

scontro in trasferta contro Abba Pineto, freschi vincitori della Coppa Italia di

categoria. La situazione attuale vedrebbe la squadra veneta retrocessa direttamente

e i playout disputati (alla meglio delle 3 partite) tra Diavoli Rosa e Stadium, con

eventuale partita di spareggio in casa dei brianzoli data la miglior posizione in

classifica.

I ragazzi di Pinca hanno quindi un duplice obiettivo nell’ultima partita domestica

della regular season: scongiurare ogni tentativo di risalita di Montecchio Maggiore

cercando al contempo di guadagnare l’undicesima piazza ai danni di Brugherio,

impegnata nel difficile scontro in trasferta contro Geetit Bologna (reduce da

un’inattesa vittoria in tre set contro Macerata).

Nessuna delle due formazioni vanta alcuna alterazione alla formazione titolare

rispetto a quanto visto al PalaRaschi a dicembre, ma la partita di domenica sarà

tutto meno che un replay dell’andata: Parma, in sesta posizione, è infatti la prima di

una coda di tre squadre a pari punti, e giocherà proprio in terra modenese il tutto

per tutto per raggiungere i playoff (che impegneranno tutte le squadre fino alla

settima classificata), forte anche dell’integrazione del bulgaro Dimitrov, ormai

pienamente integrato nella formazione, potenziando un sestetto già altamente

competitivo.

Di contro, anche il gioco di Mirandola si è evoluto, portando a prestazioni meno

altalenanti nei risultati e ad un ottimo girone di ritorno, che ha visto i gialloblù

scalare due posizioni essenziali, mettendo in difficoltà formazioni in zone della

classifica completamente opposte alla propria.

La sfida tra i gialloblù dell’Emilia è aperta. La partita sarà come sempre visibile

gratuitamente sul canale YouTube della Lega Pallavolo o dal vivo al

PalaSimoncelli di Mirandola.

DICHIARAZIONI

Siamo arrivati alla resa dei conti.

Ci giochiamo ancora la possibilità di accedere ai playout, ora è tutta questione di incroci di

risultati.

Giocheremo a viso aperto contro una squadra molto buona. Sta raggiungendo il suo

obiettivo e cercherà il pieno bottino. È una squadra pienamente in salute, forse sul podio

quanto a punti guadagnati nel girone di ritorno. Noi sfrutteremo al massimo il nostro

fattore campo e non molleremo fino alla fine.

Tutto è ancora possibile, ora sta a noi lavorare per realizzarlo.

Andrea Pinca, allenatore

Parma ha fatto un super girone di ritorno.

Lottano per un posto nei playoff e si presenteranno molto carichi. Per noi vale però lo

stesso principio: lottiamo per un posto nei playout e dei punti che avremmo potuto fare

(secondo le nostre potenzialità) ne abbiamo lasciati pochi per strada. Lo spirito c’è, si è

visto nelle ultime quattro giornate, e ci permette quindi di affrontare questa partita al

massimo. Ovviamente non giocheremo dando per scontato il risultato a Pineto, dato che

comunque la posta in palio rimane il fattore campo per i playout.

Giacomo Ghelfi, palleggiatore (capitano)

Sarà una partita tosta, ma alla nostra giornata.

Dobbiamo giocare con la stessa grinta che abbiamo mostrato nella rimonta con San

Giustino, perché con quello spirito, con quel modo di giocare a pallavolo possiamo dare

problemi a chiunque. È per lo stesso motivo che ci siamo portati avanti 2-0 proprio in casa

loro: domenica non guardiamo in faccia a nessuno, la certezza per i playout non c’è

nonostante la trasferta impegnativa di Montecchio e dobbiamo guadagnarcela sul

campo.

Possiamo fare bene e ne siamo consapevoli, spero di vedere tanti tifosi al palazzetto,

perché abbiamo bisogno anche di loro.

Giovanni Schincaglia, palleggiatore

RECORD

Statistiche

Precedenti (in Serie A3): 1 (1 vittoria WiMORE Parma)

Record:

Francesco Ghelfi – 37 punti ai 300 (tutte le competizioni)

Giovanni Bellei – 17 punti ai 200 (tutte le competizioni)

Giacomo Scaglioni – 40 punti ai 100 (tutte le competizioni)

