A Medolla arriva “Summerlab”: il campo estivo dell’associazione Magic Baloons

MEDOLLA- L’associazione di promozione sociale Magic Baloons, ormai attiva sul territorio dal 2016, propone per l’estate 2023 SUMMERLAB: sette settimane di attività pensate in esclusiva per i ragazzi dai 13 ai 19 anni.

Verranno attivati quattro progetti: sport, street art, radio, uscite. I ragazzi in base ai loro interessi potranno aderire a uno o più progetti. Tutte le attività proposte hanno come obiettivi: la sperimentazione, la socializzazione, la creazione di un gruppo aperto ed eterogeneo attento ad accogliere tutti con le loro caratteristiche e diversità e ponendo particolare attenzione ai ragazzi con disabilità, con disturbi evolutivi specifici o in situazione di svantaggio socio-economico, linguistico e culturale.

Nel progetto sport si può aderire alle attività di parkour, padel, equitazione e arrampicata. Istruttori esperti saranno pronti a fare sperimentare ai ragazzi le diverse discipline e le emozioni di ognuna.

Il progetto street art è stato pensato per dare sfogo alla creatività dei ragazzi. Con l’aiuto di uno street artist professionista verrà realizzato un vero murales.

Il progetto radio, attivo ormai da due anni anche durante il periodo invernale, insegnerà ai ragazzi le tecniche di regia e l’utilizzo degli strumenti per andare poi live su Twitch e sarà tenuto da un esperto della Radio StazioneRulli.

Infine il progetto uscite prevede esperienze socializzanti e adatte all’età dei ragazzi come: Hyperspace trampoline parks, Escape room, Mirabilandia, rafting……

Oltre agli istruttori di ogni disciplina saranno presenti educatori qualificati con un’ottima capacità di lavorare insieme ai ragazzi.

SummerLab inizierà il 12 giugno e terminerà il 28 luglio, avrà come sede la Sala Arcobaleno in via Amendola a Medolla. Dopo l’accoglienza il gruppo partirà ogni mattina per recarsi nei luoghi in cui verranno svolte le attività.

Le iscrizioni termineranno il 22 maggio e avverranno tramite mail.

“Ringraziamo l’Unione Comuni Modenesi Area Nord per il contributo all’abbattimento della retta a carico delle famiglie e per la struttura del comune di Medolla offerta e messa a disposizione- fa sapere l’associazione- Grazie anche a tutti i finanziatori, Lions Club Mirandola, lmperiale, il Comune di Mirandola, la Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, la Fondazione Donor Italia che contribuiscono alla realizzazione del SummerLab”.

Per informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo apsmagicbaloons@gmail.com

