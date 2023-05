A Medolla commemorata la data del primo sisma Emilia, col cuore alla Romagna

Saato mattina, a unidic anni dal tremendo 20 maggio 2012 che diede il via all’incubo del terremoto Emilia, davanti al monumento inaugurato l’anno scorso in memoria di tutte le vittime del sisma del 20-29 maggio 2012 , il comune di Medolla ha commemorato la tragedia che si è abbattuta su questo territorio undici anni fa, esprimendo supporto e vicinanza con le popolazioni che in appennino e in Romagna sono colpite in questi giorni dalle conseguenze del maltempo.