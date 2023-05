Al parco della Terramara si lavora la selce come nella Preistoria

La dimostrazione della scheggiatura della pietra con le tecniche in uso nell’età del bronzo è al centro di “Schegge di selce”: le visite guidate al parco archeologico della Terramara di Montale- in programma domenica 21 maggio- si concluderanno con un laboratorio, durante il quale i bambini potranno costruire le frecce come nella preistoria.

Le visite inizieranno alle 9.30 e partiranno ogni 45 minuti, per gruppi di 50 persone. Non è obbligatoria la prenotazione ma si consiglia di verificare la disponibilità oraria.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 335-8136948 (dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì) e il 059 532020 (negli orari di apertura del Parco). E’ possibile anche inviare una mail all’indirizzo museo@parcomontale.it; online tramite la App ioPrenoto.

“Schegge di selce” è guidata da Nicola Dal Santo, esperto nella lavorazione della selce nella Preistoria. Sostituita dal metallo, la selce persiste in alcune tipologie di reperti delle terramare. Basandosi sulle scoperte avvenute a Montale, e in altri siti limitrofi, le dimostrazioni si concentreranno in particolare sulla realizzazione di punte di freccia e lame di falcetto che venivano probabilmente fabbricate nello stesso luogo di estrazione della materia prima, i Monti Lessini, per giungere poi in area terramaricola sotto forma di prodotti finiti.

A bambini e ragazzi, sarà sempre Nicola Dal Santo a insegnare come realizzare vere e proprie frecce con rami in nocciolo per l’asta, punte in selce, fibre vegetali per la legatura e la colla “preistorica” a base di resina naturale.

Il biglietto d’ingresso al Parco, esclusa la prima domenica di ogni mese che è a ingresso gratuito, costa 7 euro (ridotto 5 euro, gratuito fino a 5 e oltre i 65 anni). Presentando la Fidelity card del Parco di Montale, il costo del biglietto è ridotto del 50 per cento.

Il Parco della Terramara sarà aperto tutte le domeniche e i festivi fino all’11 giugno. Il programma completo è disponibile sul sito del Parco (www.parcomontale.it) e sui social Fb e Instagram parcomontale.

