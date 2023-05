Alluvione, gli allevatori si mobilitano per aiutare la Romagna

Sono partiti questa notte alle 3 da Reggio Emilia. Destinazione Centro raccolta fieno, foraggi, paglia e mangime allestito dall’Associazione Regionale Allevatori dell’Emilia Romagna (ARAER) presso la cooperativa Libertà e Lavoro di Savio di Ravenna a sostegno degli allevatori di animali da reddito della Romagna colpiti dall’alluvione e dalle frane in Appennino.

Dopo oltre sei ore di viaggio, cinque trattori con carro, accompagnati da due auto che hanno fatto da apripista e chiudipista, hanno consegnato circa 115 balloni di fieno e paglia che, in base alle richieste pervenute al numero telefonico attivato da ARAER per far fronte all’emergenza, verranno smistati e consegnati agli allevatori della Romagna che si trovano nell’urgenza di trovare cibo per i loro animali da reddito.

“Stiamo assistendo a uno straordinario slancio di solidarietà che forse nemmeno immaginavamo – afferma il direttore ARAER, Claudio Bovo – tutto il Sistema Allevatori si sta mobilitando per aiutare i colleghi della Romagna alle prese con una situazione che definire drammatica è riduttivo. L’urgenza che stiamo fronteggiando infatti non è solo legata alla necessità di reperire fieno, paglia e mangime da assicurare agli animali per la loro alimentazione, ma è anche e soprattutto quella di farlo arrivare a destinazione rapidamente per garantire la sopravvivenza del bestiame. Per questo, laddove le aziende agricole non sono raggiungibili con gli automezzi a causa delle interruzioni stradali dovute alle frane, ci avvaliamo di un elicottero. L’iniziativa che abbiamo promosso col patrocinio della Regione e in collaborazione con la Protezione civile e che abbiamo chiamato Solidarietà Sopravvivenza Animali da Reddito, sta dimostrando tutto il suo valore e premia il grande sforzo logistico messo in campo da ARAER. Solo il carico arrivato questa mattina a Savio e partito nella notte da Reggio Emilia ha richiesto una mobilitazione in cui ogni tassello organizzativo doveva incastrarsi perfettamente all’altro perché le aziende che hanno donato fieno e paglia, in tutto una decina, sono situate sia nell’Appennino che nella Pianura Reggiana: non è quindi difficile comprendere che il coordinamento di tutte quante ha messo alla prova allevatori e personale ARAER per fare in modo che nulla fosse lasciato al caso”.

“Credo che il Sistema Allevatori stia dando una grande dimostrazione di solidarietà e coesione – interviene Maurizio Garlappi, presidente ARAER – un valore che il mondo zootecnico ha nel suo Dna e che, come avvenuto in altri drammatici momenti della storia recente come il periodo pandemico, viene fuori senza bisogno di sollecitazioni. Non è il momento delle polemiche, ma quello di agire per aiutare gli allevatori a mantenere in vita il loro bestiame e le loro aziende alle quali hanno dedicato la vita, spesso con sacrifici ma sempre con infinita passione”.

Il progetto Solidarietà Sopravvivenza Animali da Reddito promosso da ARAER con il patrocinio della Regione e in collaborazione con la Protezione civile, prevede un conto corrente bancario intestato ad A.R.A. Emilia Romagna, sul quale fare donazioni che verranno utilizzate per l’acquisto e le spese di trasporto e consegna di fieno, paglia, foraggi e mangime da destinare agli allevatori di animali da reddito della Romagna colpiti dall’alluvione e dalle frane. L’Iban è: IT 17 V 05034 02410 000000004412 e la causale è: Alluvione in Romagna Solidarietà Sopravvivenza Animali da Reddito.

È inoltre attivo il numero 3348440488 e la mail sostegno@araer.it a cui rivolgersi anche per donare direttamente fieno, paglia, foraggi e mangime.