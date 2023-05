Alluvione, tutte le iniziative di solidarietà per i territori colpiti

La solidarietà per le persone dell’Emilia- Romagna devastate da maltempo e alluvione si è messa in moto fin da subito e da più parti giungono iniziative di sostegno con raccolte fondi e beni di prima necessità.

GoFundMe

La macchina della solidarietà online è attiva quotidianamente per supportare il tessuto economico, culturale e sportivo della Regione. A oggi complessivamente sono stati raccolti sulla piattaforma 610mila euro, frutto di 11.500 donazioni arrivate da tutta Italia. Mentre le Istituzioni preparano il piano per gli aiuti economici alla popolazione, su GoFundMe sono attive infatti centinaia di iniziative di personal fundraising volte a sostenere il mondo dello sport, della cultura, dell’artigianato o le numerose aziende danneggiate dall’acqua.

I tremila euro raccolti in un solo giorno dimostrano, ad esempio, l’amore degli abitanti di Lugo, una delle città più colpite dall’alluvione, per il Teatro Rossini, completamente allagato, come il Museo ‘Carlo Zauli’ di Faenza, gestito dai figli del noto scultore ceramista.

Il maltempo ha inferto un brutto colpo alle associazioni con finalità culturali e sociali del territorio. La Kaizoku Records di Imola supporta da dieci anni band musicali emergenti promuovendo la musica e l’aggregazione sociale. La loro raccolta fondi servirà per rialzarsi e per aiutare successivamente gli artisti che hanno perso le loro strumentazioni.

Gli aiuti del fundraising online riguardano anche il mondo dello sport. La sede del Club Atletico Faenza (sezione Lotta), è stata invasa dall’alluvione del 3 Maggio. Stessa sorte dello stadio “Negrini” di Castenaso, sempre in provincia di Bologna.

La solidarietà online non ha dimenticato inoltre le aziende agricole del territorio, come quella dei genitori di Moreno Foschini, Delio e Dorotea, entrambi deceduti in seguito all’alluvione lo scorso 18 maggio.

In generale sono numerose le attività commerciali che stanno beneficiando dei fondi raccolti grazie alla generosità degli italiani. “Bottega Ceramiche Lega”, “Pantou Ceramics” e “Lidia Carlini” sono tre importanti realtà della ceramica di Faenza che hanno bisogno di un aiuto dopo i danni subiti nei loro laboratori. Anche in questo caso la macchina della solidarietà online si muove costantemente per aiutarle a rialzarsi.

La pagina creata da GoFundMe con tutte le raccolte riguardanti l’alluvione in Emilia-Romagna è raggiungibile al seguente link.