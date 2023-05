Calcio, Massimo Bini è il nuovo allenatore del Concordia

CONCORDIA – Sarà Massimo Bini il nuovo allenatore del Concordia nella prossima stagione. Bini sostituirà mister Massimiliano Roversi che aveva guidato la squadra nel Girone B (Modena) di Terza Categoria nelle ultime 7 giornate di campionato, dopo l’esonero di mister Gaetano Serra. Di seguito, il comunicato della società:

“La società Concordia Calcio A.S D. desidera ringraziare il mister Roversi Massimiliano, per aver guidato la 1ª squadra nelle ultime 7 partite di campionato, con impegno e voglia di arrivare ai playoff, sfumati per soli 4 punti. Decisione di non proseguire nella prossima stagione per motivi personali. La società e lieta di annunciare l’arrivo del nuovo allenatore Massimo Bini, del nuovo viceallenatore Gianbattista Gasperi e dell’allenatore dei portieri Mauro Bergamini, ex Cavezzo. Un grosso in bocca al lupo per la stagione 2023/24”.