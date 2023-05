Calcio, nuovo direttore sportivo per la Pol. Nonantola: De Luca sostituisce Salvioli

NONANTOLA – La Polisportiva Nonantola Calcio saluta e ringrazia il direttore sportivo uscente Antonio Salvioli e, nel segno della continuità, annuncia come nuovo direttore sportivo Franco De Luca, già presente in società con il medesimo ruolo per il settore giovanile. Di seguito, il comunicato integrale della squadra che milita in Prima Categoria:

“Dopo 4 anni, ovvero al raggiungimento pieno degli obiettivi prefissati (raggiunti con ritardo anche a causa dei 2 anni persi per Covid) si conclude il sodalizio tra la Polisportiva Nonantola e il DS della prima squadra, ANTONIO SALVIOLI. Gli obiettivi erano 3: promozione in 1^ categoria, mantenimento della categoria (mai scontato al primo ritorno in categoria dopo anni) ma soprattutto l’innesto di una mentalità professionale in un solido impianto calcistico fatto di giovani provenienti dal settore giovanile (combinazione anche questa non scontata). Come si diceva, OBIETTIVI TUTTI RAGGIUNTI. Questo ha spinto il DS Salvioli a cercare nuove nuovi stimoli in nuove sfide, sempre da protagonista. Per tutto questo la Polisportiva Nonantola da un lato non può che ringraziare Antonio, dall’altro vuole augurare analoghi successi sportivi e personali per le sue prossime sfide – facile profezia dopo averlo visto al lavoro. Grazie Antonio.

Ora la Polisportiva Nonantola, nella sua componente della Prima squadra, è senza dubbio più forte e preparata per le nuove sfide. E come sempre ci è capitato, questo è uno stimolo ed una responsabilità a fare meglio in futuro, costruendo su queste fondamenta. Per andare in questa direzione la Polisportiva Nonantola ha scelto di affidare il ruolo di DS della Prima Squadra a FRANCO DE LUCA, dirigente della società che già da anni svolge con successo il ruolo di DS del settore giovanile. Per lui un ovvio augurio di buon lavoro, un lavoro non facile perché il prossimo obiettivo sarà ancor più sfidante: portare la nostra squadra a competere con le prime per un nuovo passaggio di categoria che abbia come motore l’entusiasmo e la qualità dei nostri giovani che dovrà essere esaltata dai giusti innesti che Franco ci regalerà insieme alla sua dedizione al progetto. In bocca al lupo Franco! La Polisportiva Nonantola coglie l’occasione di questo finale di campionato per ringraziare altri protagonisti della crescita della nostra prima squadra. I collaboratori sul campo Gianluca Ciuffreda, Alberto Zecchi, Fabio Baraldi; gli importantissimi dirigenti accompagnatori: Serafini Massimo, Alessandro Setti, Maurizio Sirotti, Roberto Simoni, Claudio Richeldi e Luca Riolo. LA POLISPORTIVA NONANTOLA è pronta per una nuova esaltante stagione. ORA LAVORIAMO SULLA NUOVA SQUADRA!”

