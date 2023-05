Carpi, rapina al supermercato In’s: malore per una cliente

CARPI – Attimi di paura, intorno alle ore 13 di ieri, 24 maggio, al supermercato In’s di viale Manzoni, a Carpi. Un uomo dal volto travisato è, infatti, entrato nel market e ha intimato ad una cassiera di consegnargli i soldi, per poi darsi rapidamente alla fuga con il bottino. Sotto choc, naturalmente, la cassiera, ma anche i clienti che si trovavano nel supermercato al momento dei fatti: in particolare, una cliente incinta ha accusato un malore, rendendo necessario l’intervento di un’ambulanza del 118, giunta sul posto insieme a Polizia di Stato e Carabinieri, che si occuperanno delle indagini.

Non è la prima volta, nell’ultimo periodo, in cui un supermercato carpigiano viene preso di mira dai malviventi: a fine marzo, infatti, una serie di rapine hanno colpito diversi market a Carpi, Limidi e Novi. Per due di queste rapine era stato, ad inizio aprile, fermato un uomo.

