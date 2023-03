Rapina a mano armata al supermercato Sigma di Carpi

Rapina a mano armata al supermercato Sigma di Carpi. E’ successo sabato pomeriggio, quando nel negozio di via Cuneo, zona sud della città, un uomo col volto travisato ha minacciato una cassiera con un cutter intimandole di consegnare l’incasso.

L’uomo, che era entrato fingendosi un normale cliente, parlava con accento straniero. La cassiera sotto la minaccia del coltello gli ha consegnato i soldi che erano in cassa, circa 350 euro, poi il rapinatore è scappato.

La rapina è stata immediatamente denunciata alla Polizia. Indagini in corso, da parte dei Carabinieri, anche su un analogo colpo avvenuto giovedì, sempre in pieno giorno, da un rapinatore solitario che ha minacciato la cassiera e poi è fuggito. Giovedì è stato preso di mira il Conad City di via Galilei.

“Si tratta della seconda rapina nel giro di pochi giorni”, dichiara in una nota inviata a i giornali Francesco Natale, responsabile di Gioventù Nazionale Carpi, movimento giovanile di Fratelli d’Italia. “Nell’attesa di apprendere i dettagli di quanto accaduto non possiamo fare altro che costatare che Carpi sia una città insicura e che la narrazione della sinistra non corrisponde alla realtà. I cittadini non possono fare in serenità neanche la spesa. Si tratta di una situazione che non si può più tollerare”, prosegue Natale.

“Ci auguriamo che la giustizia faccia al più presto il suo corso e che il rapinatore sia al più presto identificato”, conclude.

