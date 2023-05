Colpo di scena per Stadium Mirandola: resta ancora in serie A3

Buone notizie per i gialloblù, che per un altro anno potranno continuare a disputare il campionato di Serie A3 CREDEM BANCA.

Ancora A3 per Mirandola, che grazie alla cessione del titolo sportivo da parte di WOW Green House Aversa, ottiene una seconda chance nella pallavolo di Serie A, una chance che nessuno in casa Stadium intende sprecare.

L’esito finale della scorsa stagione non ha rispecchiato i veri valori espressi in campo. Una serie incredibile di infortuni e vicissitudini non prevedibili non ci ha permesso di esprimere il nostro reale potenziale per buona parte della stagione. Nonostante ciò, siamo arrivati ad un soffio dalla salvezza.

Questa cosa non mi è andata giù e come a me, non è andata giù alle centinaia di tifosi che ogni domenica ci hanno supportato e incitato.

Per questo motivo, abbiamo moltiplicato i nostri sforzi chiedendo ai nostri sponsor, ma soprattutto al nostro sponsor storico, Costruzioni Edili Baraldini Quirino, un supporto economico per avere un’altra chance.

La risposta è stata immediata e tutti hanno sposato le nostre intenzioni e il nostro programma. Ci siamo quindi attivati investigando su cosa stava succedendo alle altre società della nostra categoria e abbiamo trovato questa occasione offertaci da Aversa che nel frattempo sta acquisendo il titolo di A2 di Bergamo.

Come detto, per noi è un grande sforzo economico ma per tutti gli investimenti fatti lo scorso anno e per il calore dimostrato dai nostri supporter, non potevamo fare altrimenti.

A questo punto possiamo finalmente dire che siamo ANCORA QUA Fabrizio Silvestri, presidente

In mezzo a mille peripezie l’anno scorso Stadium è riuscita comunque a guadagnarsi i playout, e si è attivata fin da subito per capire come reinvestire sulla categoria.

Il nostro obiettivo è di pareggiare il livello con realtà che già da anni giocano la categoria o che, addirittura, provengono da categorie superiori. Il mio ruolo sarà quello di dare una mano ai ragazzi e allo staff tecnico per creare un’annata più serena di quella passata.

Lavoreremo per fare bene, sempre con l’obiettivo salvezza che dobbiamo ai tifosi dallo scorso anno. Mirandola ha risposto bene, e come il Presidente Righi ha sottolineato, i risultati migliori in A3 vengono da piccole città come la nostra.

Manterremo e miglioreremo tutte queste cose, e con il sudore della fronte ce la faremo. Giuliano Anastasi, direttore sportivo

Roberto Lodi (assessore allo Sport del Comune di Mirandola): “Felicissimi, una passione per il volley che ha dimostrato di essere da Serie A”

Con la conferenza congiunta tenutasi nella mattinata odierna (Venerdì 19 Maggio), diventa ufficiale il ripescaggio della Stadium Pallavolo Mirandola nel prossimo campionato italiano (stagione 2023/24) di Serie A3 di volley maschile.

Una notizia importante, che permette alla Città dei Pico di rimanere connotata su un panorama nazionale ed al contempo sottolinea la bontà del lavoro di una società che – convintamente – ha sempre palesato un fortissimo legame con il territorio. Un’eccellenza sportiva che, nel suo primo anno di massima serie, ha scelto coraggiosamente di puntare, con l’unica eccezione rappresentata dal tedesco Stohr, su atleti locali. Un traguardo che rilancia le ambizioni sportive di un territorio laborioso che ama le proprie realtà sportive e le supporta concretamente e con grande entusiasmo.

“Mirandola resta in Serie A. Questa è una bellissima notizia che ci distoglie – per un momento – dalle criticità provocate dall’emergenza alluvionale e dal dramma che ha colpito principalmente la parte orientale della regione e la sua popolazione. Sin dalle prime ore del “post playout” la Stadium ha dimostrato una ferma e netta volontà di perseguire tutte le strade praticabili per verificare la possibilità di mantenere la categoria. Un successo – prosegue l’Assessore allo Sport Roberto Lodi – che va ascritto alla proprietà ed alla dirigenza e che permette ai tanti appassionati di volley mirandolesi di potersi gustare un ulteriore campionato di Serie A3. Un volano prezioso, per il territorio e per le sue aziende: per questa ragione ritengo di poter estendere la soddisfazione anche a chi ha scelto di supportare concretamente la Stadium. Dal canto nostro, come Amministrazione e Assessorato allo Sport continueremo ad essere al fianco del Presidente Fabrizio Silvestri e del Vice Presidente Paolo Neri per costruire un nuovo percorso fatto di soddisfazioni da condividere con la comunità”.

